猫さんの足を横から眺めていた飼い主さん。すると、そこには衝撃の“美味しそうな模様”が！あまりにもソレにしか見えないユニークな体の模様は、Xに投稿されると330万回以上閲覧され、「見事な模様！」「今まで見た中で最も美しい形だわ♡」「正直に言うと、食べちゃいたい！」といった声が寄せられました！

【写真：猫の足を『横から眺めている』と……まさかの『美味しそうな模様』】

ユニークさが光るおにぎりちゃん

Xアカウント「なみそ KEN/書籍重版！感謝 (@omochi_nam01) 」さまは、フォトエッセイストである投稿者さまのお仕事情報が紹介されています。

そんな中、時折登場するのが、投稿者さまの愛猫ちゃんたち。みんな自由気ままにのびのびと暮らしている様子を覗くことができますよ！

足元を見てみると…

そんな猫さんたちの中には、「おにぎり」ちゃんという可愛らしい名前の猫さんがいるのだそう。

ある日、そのおにぎりちゃんを横から眺めていた飼い主さん。すると……

なんと、おにぎりちゃんの足元におにぎりが！おにぎりちゃんは、名前に違わぬ美味しそうな模様をもつ猫さんだったのです！

飼い主さんによると、おにぎりちゃんのおにぎり模様は、常に見られるものではなく、時々ふとした瞬間に発見できるレア模様なのだそう！見つけたときは、嬉しさも幸せもひとしおですね！

美味しそうな模様が話題沸騰中！

あまりにも美味しそうなおにぎり模様は、Xに投稿されると国内外から多くの反響が寄せられることに。記事執筆時点で、投稿は330万回以上閲覧されています。

また、リプライ欄には「見事なおにぎり模様！」「今まで見た中で最も美しいおにぎりだわ♡」「正直に言うと、食べちゃいたい！」「海苔の角度が奇跡的すぎるんよなぁ」といった声が寄せられました！

そんなおにぎりちゃんを含む、投稿者さまと一緒に暮らす猫さんたちの様子は、Xアカウント「なみそ KEN/書籍重版！感謝 （@omochi_nam01）」さまからご覧いただけます。

ぜひ他の猫ちゃんの様子もチェックしてみてくださいね！

おにぎりちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「なみそ KEN/書籍重版！感謝 （@omochi_nam01）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。