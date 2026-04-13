“なんでも人事にチクる新人”に人事が便乗 → 職場崩壊　不祥事のでっち上げや脅迫で退職者も

本来は中立な立場で職場環境を整えるはずの人事が、特定の社員と結託して暴挙に出たら――。

投稿を寄せた40代女性の職場では、「なんでもHR（※編注：人事のこと）に文句を言う新人」がいたのだそう。

その新人は気に入らないことや、思い通りにならないことがあると、すぐに社長や人事など「周りの人を巻き込んで大騒ぎ」していた。

暴走した人事が「嫌がらせのメッセージのメールを送付」

そして困ったことに、人事は完全に機能していなかったそう。

「HRの人がそれに便乗して、（新人に）悪く言われたその新人の教育係の人のことを大っぴらにいじめたり讒言を始めました」

「横領をでっち上げて役員会にあげたり、 直接嫌がらせのメッセージのメールを送ったり」

こういう時は中立な立場で話を聞き、場を収めるのが本来の人事の役目であるはず。にもかかわらず、ありもしないことを“でっちあげる”など論外である。さらに暴挙はこれで終わらない。

「挙げ句の果てには立場を利用して 解雇するぞ、と言うような脅しまで始める始末。 明らかにコンプラ違反（下手したら法に触れる行為）だと思いました」

完全にガバナンスが崩壊している。これでは誰も新人を指導できなくなるだろう。その後の顛末については次のように書いている。

「次第に、その新人さんに振り回されることもみなさん疲れてきたのか 誰にも相手にされなくなりましたが その人がらみで数名退職が出ました」

新人と人事の暴走の代償はあまりに大きかった。その新人がその後も普通に働いていたら、ある意味で大したものである。

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