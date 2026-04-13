◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦（１１日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）

ａｕトムスが絶対王者の貫禄を見せた。８２周で決勝が行われた。ＧＴ５００は、ＴＧＲチームａｕトムスのａｕトムスＧＲスープラ（坪井翔、山下健太組）がピット後のアウトラップ（タイヤが温まっていない周回）を狙って３７周目にトップに浮上。後半は影をも踏ませない一人旅で開幕戦を３連勝。前人未踏の総合４連覇に向けて最高のスタートを切った。ＧＴ３００は、ＤステーションのＤステーション・ヴァンテージＧＴ３（藤井誠暢、チャーリー・ファグ組）が予選トップから、ポールツーフィニッシュを決めた。

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ＧＴ３００クラスは、Ｄステーションの“完全勝利”で幕を開けた。１１日の予選でＱ１（１回目）、Ｑ２ともにトップ通過を果たした勢いそのままに、決勝レースでもポールポジションから１度もトップを譲らず。チャーリー・ファグは「孤独で寂しかったよ」と“一人旅”を笑顔で振り返った。

年間優勝を争うライバルに強さを見せつける独走劇に、元メジャーリーガーの佐々木主浩・総監督は「安心して見ていられました」とご満悦の表情。昨季は第４戦で勝利しながらも、第６戦でクラッシュによるリタイアがあるなど、安定した戦いができなかっただけに、藤井は「今後は謙虚にポイントを取っていきたい」と今季を見据えた。

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スーパーＧＴを運営するＧＴアソシエイションの坂東正明代表は１２日、定例の記者会見を開き、延期を決定した第３戦「マレーシア大会（６月２０〜２１日、セパン）」は中東情勢を鑑みた自主規制であることを明かした。「各国が自主規制を進めている中、大きなイベントを行うのはいかがなものか。我々の姿勢を示しての結論。どこからも要請を受けた訳ではない」と強調。さらに国内７戦でシリーズを行うことも「日本での規制は始まっていないが、こんな状況で８戦にするのは『何を考えてるのか』と思われかねない」とも話していた。