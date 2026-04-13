◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦（１１日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）

ａｕトムスが絶対王者の貫禄を見せた。８２周で決勝が行われた。ＧＴ５００はＴＧＲチームａｕトムスのａｕトムスＧＲスープラ（坪井翔、山下健太組）がピット後のアウトラップ（タイヤが温まっていない周回）を狙って３７周目にトップに浮上。後半は影をも踏ませない一人旅で開幕戦を３連勝。前人未踏の総合４連覇に向けて最高のスタートを切った。ＧＴ３００はＤステーションのＤステーション・バンテージＧＴ３（藤井誠暢、Ｃ・ファグ組）がポールツーフィニッシュを決めた。

◇ ◇ ◇

絶対王者の視界は今季も良好だ。昨季王者・３６号車のａｕトムスが圧倒的な強さを見せ、前人未踏の総合４連覇に向けて好発進を決めた。後半のドライブを担当した坪井は「リスクを考慮しながら走った。最後は余力もありました」と余裕の表情。２位の３８号車のセルモに１９秒６０２差の大差を付けた。「予選（２位）の悔しさもあったので、できるだけ離してやろうと。それが３６号車の強さ」と坪井は１万６５００人の観客の前で言葉に力を込めた。

勝負のポイントは３２周目のピットだった。３６号車が入って坪井がハンドルを握り、３３周目に入った３８号車はＧＴ５００のデビュー戦の２０歳・小林利徠斗（りくと）に交代。「アウトラップはとても大事だし、非常に難しい。自分の初めての時は恐る恐る走っていた。でも、抜く側にしたら好機」と坪井は３７周目に勝負をかけて首位に浮上した。

ハンデなしの開幕戦はこれで３連勝だ。「ノーハンデでぶっちぎりで勝てたのは、それだけのパフォーマンスがあるということ」と坪井は、総合４連覇への自信を見せつつも「３８号車も強い。同じスープラ勢として熟成している中で、追い越されている部分もある」と警戒も怠らなかった。

一方、スタートドライバーを務めた山下は厳しい表情だった。「勝ったのは良かったですけど、自分のパフォーマンスは良くなかった部分があった。３６号車に乗る以上は常に速くなければダメ」と王者としての矜持を示した。開幕したばかりだが、今年のテーマも「どのチームがａｕトムスを止めるのか」に絞られたと言える。（今関 達巳）

◆ａｕトムス トヨタのドライバーとして活躍していた舘信秀会長が１９７４年に設立した名門チーム。スーパーＧＴには２台体制。ＫＤＤＩ（ａｕ）とデロイト・トーマツという有力企業のサポートを受けて参戦中。伊藤大輔監督、ドライバーの坪井翔、山下健太のトリオは不変。今季はゼッケンを「１」から「３６」に戻して、初心に返った気持ちで４連覇を狙うという。