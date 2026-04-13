◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

２歳Ｇ１馬２頭が激突する第８６回皐月賞・Ｇ１は１９日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォや報知杯弥生賞ディープインパクト記念覇者バステールなど、重賞ウィナーの顔ぶれを「トク注馬」で紹介。

昨年の最優秀２歳牡馬として、カヴァレリッツォは朝日杯ＦＳからのＧ１連勝へ挑む。１１日はＣＷコースでシートゥサミット（３歳未勝利）、エリカアンディーヴ（４歳１勝クラス）を追走。直線では気合を注入され６ハロン８４秒２―１１秒３でパワフルに伸びた。シートゥには１馬身ほど遅れたが、エリカには併入で格好をつけた。吉岡調教師は「最後まで良かった。いい感じで終われました」と笑みを浮かべた。（栗東）

報知杯弥生賞ディープインパクト記念の勝ち馬バステールが３連勝でＧ１制覇を狙う。８日はＣＷコースで川田を背に、最内から中サウンドムーブ（３歳オープン）、外ララファキュルテ（現３歳１勝クラス）を追走。サウンドと併入に持ち込み、６ハロン８２秒０―１１秒３で気分良く駆け抜けた。斉藤崇調教師は「やるごとに上向いてはきています」とうなずいた。（栗東）

きさらぎ賞の勝ち馬ゾロアストロは、素質の高さから通用の実力を秘める。初コンビの岩田望が手綱を執ったＷコースでの１週前追い切りは、３頭併せの真ん中から強めに追って６ハロン８１秒９―１１秒１で最先着を果たした。鞍上は「思った通りいい馬ですね。感触を確かめる感じで最後は動かしてくれという指示でしたが、落ち着きがあったし、良かったと思います。あとは舞台が合うかどうかですね」と好感触だった。（美浦）