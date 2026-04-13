◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

２歳Ｇ１馬２頭が激突する第８６回皐月賞・Ｇ１は１９日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォや報知杯弥生賞ディープインパクト記念覇者バステールなど、重賞ウィナーの顔ぶれを「トク注馬」で紹介。「１週前プレーバック」として陣営のコメントも掲載する。

奥村豊調教師（アクロフェイズ）「トライアルを使っているので、そこまで強い負荷をかける必要はない。前走との比較を確かめたが、状態はキープできている」

福永調教師（アスクエジンバラ）「最後がちょっと鈍かったかな。一回使ったことで体は仕上がっているし、動き自体は問題ない」

友道調教師（アドマイヤクワッズ）「３頭併せでしっかり。動きも良かったし、一回使って良くなっている。前走は前哨戦とはいえ一本足りなかったかな」

上原佑調教師（グリーンエナジー）「すごく順調です。折り合いもある程度ついていたし、ジョッキーも『すごくいい』と手応えをつかんでくれました」

斉藤崇調教師（サウンドムーブ）「使ったばかりなのであまり無理させない程度でしたが、特に問題なさそうです。もっと馬が起きられるように、１週間調整していきたいです」

土田助手（パントルナイーフ）「追走のリズムも良く、併せてからもファイトしてくれました。併せるまでに少しもたつくのはいつものこと。ゴール過ぎに促しても、反応は良かったです」

上原佑調教師（フォルテアンジェロ）「成長を感じますし、体を大きく使っていて加速してからも良かったです。折り合いも問題なかった」

野中調教師（マテンロウゲイル）「予定よりも速かったが、見た目よりも時計が出ている。ジョッキーも前走の１週前よりいいと。今回は調教で一番我慢できている」

上原佑調教師（ライヒスアドラー）「負荷をかけるというよりは、しまいの確認をしました。手前の変換が課題だが、そこもスムーズでした。前走と比べても一段階上がったようです」

武井調教師（ラージアンサンブル）「成長著しいですね。動く馬が相手だったので先行させましたが、楽に動けていました」

手塚久調教師（リアライズシリウス）「動きは良かった。ジョッキーは『まだ重たい』と言っていたけど、全然そんな感じには見えなかった。上積みというよりは、前回と同じ感じを維持できている」

杉山晴調教師（ロブチェン）「長めから行って、しまいまでしっかりしていました。やっぱりポテンシャルが高いですね」

吉岡調教師（ロードフィレール）「若葉Ｓから在厩調整。８日は坂路馬なりで、武豊騎手も『フットワークのいい馬です』と言ってくれました」