プロボクシングＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、ＷＢＣ同級挑戦者決定戦での９回終了ＴＫＯ勝ちから一夜明けた１２日、東京・新宿区の帝拳ジムで会見した。９月に予定される次戦で、５月２日に東京ドームで対戦するＷＢＣ同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と元世界４階級制覇王者の同級４位・井岡一翔（３７）＝志成＝の勝者へ挑戦することが濃厚だ。昨年１１月のＷＢＣ同級王座決定戦で拓真に敗れている天心は「拓真選手に勝ってほしい」と再戦を切望した。

崖っぷちからはい上がった天心は、晴れやかな表情で語った。「選手としても一人の男としても成長できた一日だった。ここで勝てて生き残れたのはデカい。もう負けるところは一生見られないと思う」。覚醒した神童は、再び常勝街道を突き進むことを宣言した。

キック時代を含め、キャリア５５戦目で初めて敗北した拓真戦から５か月。元世界２階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に対し、課題としていた接近戦でも圧倒。ボディーへの強打で棄権に追い込んだ。エストラダは左肋骨（ろっこつ）２か所を骨折していたことが判明。「ボディーは狙っていた。自分のパンチが効くと分かった。遠い距離でも近い距離でもいけると、迷いがなくなったことが一番の自信になった」と手応えを語った。

所属ジムの本田明彦会長（７８）は、注目の次戦が「９月になる」と明言。拓真―井岡戦の勝者への挑戦が既定路線だが「（試合間隔などが）合わなければ他の選手とやる」と、他団体王者への挑戦やノンタイトル戦も選択肢となるという。

天心は、拓真へのリベンジに燃えている。「拓真選手に（井岡に）勝ってほしいですね」と率直な思いを打ち明け、「（ＫＯ勝利は）もちろん。預けたものが大きいので、変な決着では終われない」とＫＯで借りを返すことを宣言。１１日の試合後には「てるてる坊主を作って（拓真勝利を）祈りたい」と話していたが、この日は「てるてる坊主では晴れるだけなんで意味がない。わら人形にしておきます」と冗談にも再戦への執念を込めた。

日本人選手がしのぎを削るバンタム級。「自分が面白くしているし、一番強いという自負がある。もっとこの階級を盛り上げたい。まだまだここから。なめんじゃねぇぞ、という気持ちはある」。群雄割拠のリングで主役の座を奪い取る。（勝田 成紀）

◆天心に聞く

―自身の進化した部分。

「集中の仕方が分かった。今までお客さんのために、とか考えたりしていた。今回は自分のためだけに戦ったのが大きなポイント」

―４回終了時の公開採点で２者がドローだった。

「『あれ、ここ日本だよな』とちょっと思ったが、そこで焦らなかったことが自分の中での勝因」

―試合前には「怖さもある」と話していた。

「負けて逃げたくなる気持ちもあるが、全てさらけ出していく。最終的にはフル〇ンになれる。ありのままの姿でいける覚悟」

―成長を感じた。

「でも、まだまだ。勝って兜（かぶと）の緒を締めよ、じゃないが、きつすぎず、緩すぎず、締めていく」