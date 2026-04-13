◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第１０節 磐田１―１（ＰＫ４―１）長野（１２日・長野Ｕスタジアム）

Ｊ２ジュビロ磐田が１―１でＰＫ戦（４―１）にもつれ込んだＪ３長野との試合を制し、今季初の連勝を飾った。前半１６分、ＦＷマテウスペイショットが先制点を決めたが、同３９分に同点とされ、後半は押し込まれながらもしのいでＰＫ戦に突入。元日本代表ＧＫ川島永嗣（４３）が最初の２本をストップして、勝利を呼び込んだ。

試合後も長野Ｕスタジアムに鳴り響く「川島コール」が止まらない。だが、磐田勝利の立役者となった守護神に笑顔はなく「やれやれ」と言った表情だ。ＰＫ１本目は右へ、２本目は左に飛んで連続ストップ。相手の動きを読んで貫禄を示し、「自分の信じたところに１００％いけたのが大きかったかな」と淡々と振り返った。

ＤＦ山崎浩介（３０）の「勝って良かったと言える内容でもないし、時期でもない」という言葉が選手たちの総意だ。押し込んだ流れの中でマテウスペイショットの右足で先制したのもつかの間。前磐田のＦＷ藤川虎太朗（２７）に恩返し弾を見舞われてからは守勢に回った。川島は自分が目立つことは望んでおらず「もっともっとできると思う。点取ったところの時間帯をもっとつくらないといけないし、もっと相手を裏返して、後ろ向きにする必要があった」と反省点を口にした。

プラス材料はＪ３相模原から移籍加入したばかりのＤＦ加藤大育（２７）が３バックの右で先発し、即戦力を証明したこと。もう一つは法大３年のＭＦ小池直矢（２１）が後半２０分にウィングバックでＪデビューを果たしたことだ。堅守と攻撃参加で見せ、フル出場した加藤について志垣良監督（４５）は「コーチングと身体能力の強さで特長を出してくれた」と高評価した。

加藤は「もっと自分の色を出さないと」と満足せず、小池は厳しく自己評価しながらも「前に行く姿勢は示せた」と前向きだ。伸びしろ十分の磐田が、勝利を重ねながらさらに進化する。（甲斐 毅彦）