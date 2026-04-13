ヒップホップユニット「Creepy Nuts」が、10〜12日（日本時間11〜13日）に米国で開催された世界最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2026」に初出演した。初参加にして出演ステージのトリという大役を務め上げた。

日本語のラップ、日本で生んだサウンドで最高峰のステージを沸かせた。全世界で累計ストリーミング再生数9億回を突破した楽曲「Bling−Bang−Bang−Born」が始まると、会場のボルテージは一層上昇。観客がともに歌い踊る姿は世界的支持を証明するシーンとなった。R−指定（34）のパワフルなラップ、DJ松永（35）のハイレベルなDJプレイ。2人のパフォーマンスに観客もジャンプで呼応し大熱狂。全11曲を披露し、「よふかしのうた」では「Friday night Coachella！」と歌詞を変える粋な演出で会場をあおった。

終盤のMCでは、R−指定が「日本語で伝えさせてください」と切り出し、熱い思いを口にした。「俺たちの言葉と音が、言語やいろんなものを乗り越えて、伝わって、皆さんとひとつになれて、一緒に楽しめた瞬間、そんな光景をコーチェラで見せてもらいました！ ありがとうございました！」。今ステージを皮切りに北米ツアーが開幕。グローバルな存在感が拡大する機運が高まっている。