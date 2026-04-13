◆ファーム・リーグ ＤｅＮＡ１―３巨人（１２日・平塚）

巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１２日、ファーム・リーグのＤｅＮＡ戦（平塚）で実戦復帰後初安打をマークした。「３番・二塁」で先発出場。３回２死の第２打席で、カウント２―２から入江のカーブを捉えて中前にはじき返した。順調な回復ぶりをアピールした。

守備でも安定したグラブさばきを披露した。２回２死一塁では加藤の二ゴロを華麗にさばき、５回にも飛球をキャッチ。カットプレーの場面もあり、「守備の確認とかいろんな動作の確認ができたのでそれが一番。（打球が）飛んできたし、フライも捕れたので」と晴れやかな表情。「やっぱり試合じゃないと確認できないところがたくさんあるので、よかったです」と実戦に戻れたことを収穫に挙げた。

どんな時でも前向きにやってきた。昨年１０月に両股関節を手術。リハビリを経て、５日の３軍の航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）で「１番・二塁」で１７５日ぶりに実戦復帰するも守備で一塁ベースカバーに入った際に打者走者と交錯。左腕が持っていかれる形となり、左肩を押さえながらしゃがみこむと、そのまま交代していた。昨年、岡本（現ブルージェイズ）が同じケースで左肘靱帯（じんたい）を損傷していただけに、心配の声も上がったが、７日からは笑顔で打撃練習を再開。「あんな体してるけど、和真が弱かったってことだね（笑）」と冗談も飛ばした。リハビリ中も「切り替えてやってこられた」と下を向くことはなかった。

多くのファンが元気にプレーする姿を待ちわびている。球場に訪れていた子供たちからは応援歌も届いた。「今日は日曜日だし、子供の声も打席に入っている時に耳に入ってきて、そのおかげで打てたので。また頑張りたいと思います」。今後もトレーナーと話し合いながら調整を進めていく。東京Ｄでファンの大歓声を浴びながらプレーする日も、そう遠くはない。（水上 智恵）