◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・締め打者」でスタメン入りした本拠地・レンジャーズ戦で先発し、１点リードの３回にソロを浴びて追いつかれると、適時打も浴びて勝ち越しを許した

初回は安打と四球で無死一、二塁のピンチを迎えたが、圧巻の３者連続三振でピンチを切り抜けた。すると１回裏には先頭の大谷が、サイ・ヤング賞２度のデグロムから右翼席へ２試合連続の先頭弾となる５号ソロを放った。

１点リードの２回も四球と二塁打で１死一、二塁のピンチを迎えたが、空振り三振と三邪飛に打ち取ってリードを守った。１点リードの３回は先頭のカーターに初球を右翼席に運ばれて追いつかれた。さらに、２死一、二塁でスミスに右前適時打を浴びて勝ち越された。

オープン戦では４試合で８回３分の２を投げて１勝無敗ながら、１７四死球。制球力に課題を残し、防御率１５・５８で開幕を迎えた。３月３０日（同３１日）の今季初登板となった本拠地・ガーディアンズ戦では、５回途中４安打３失点で、敗戦投手になった。５日（同６日）の敵地・ナショナルズ戦は５回を投げて日米通じて自己ワーストの６失点と乱調だった。

前回登板の試合後には「技術的な微調整は常にしているので、ストレートが比較的ゾーンにはいったと思うんで、そこに関しては良かったですけど、試合ごとに課題は出てくると思うので、またそれを修正しなきゃなという感じですね」と話していた。