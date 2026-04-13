◇プロ野球セ・リーグ DeNA6-5広島(12日、横浜スタジアム)

DeNAが広島に逆転勝利、試合後相川亮二監督が勝利に貢献した選手たちをたたえました。

DeNAは4回にエラーから失点し、4点を追いかける展開。その後チームはホームラン3本を放つなど6点を奪い逆転で勝利しました。

相川監督は試合後、「自分たちのミスから失点をしてしまうというところからよくもう一度ひっくり返した。悔しい思いをした選手もいますし、そういう中でもう一回チームが逆転するエネルギーがあったということは良いことだなと思います」とコメントしました。

7回にはルーキーの宮下朝陽選手がプロ初ホームラン。「打撃練習から、ファームの頃からキャンプの頃から、力強い打撃を見ていたので、別に不思議ではないです」と語りました。

同点打の勝又温史選手については「本当に彼のしぶとさというか、あの打撃が本当に勝又らしい食らいついていく姿、あれこそが勝又だと思っています」と笑顔を見せました。

そして勝ち越しの2ランを放った度会隆輝選手には「ここ最近先発ではなかなかいい結果を出せなかったが、ああいういい場面で、しかも長打でホームランという形最高の結果になったのではと思います」とたたえました。

この日は本来先発の平良拳太郎投手が中継ぎとして登板しましたが「先発予定だったのが(雨で)なくなったので、どこかで、中継ぎでも力になるピッチャーなので、そういう起用になりました」と意図を明かしました。