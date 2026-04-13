◆米大リーグ ブルージェイズ―ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１２日（日本時間１３日）、ツインズ戦に「５番・三塁」で２試合ぶりにスタメン出場し、４打数無安打１四球だった。チームは序盤の失点が響き、敗戦。２連敗を喫した。

まずは１点リードの初回２死三塁で打席へ。四球を選び、出場試合では３戦ぶりの出塁となった。

７点を追う３回２死一、二塁では中飛に倒れ、７点を追う３回２死一、５回２死二塁の３打席目は空振り三振だった。６点を追う７回２死二塁での４打席目は遊ゴロ。３打席連続で得点圏での凡退になった。

チームとしても苦しい試合になった。初回に無死二塁からバーショの右前適時打で先制したが、先発のシャーザーが踏ん張れない。２回に１死一、二塁でグレーに逆転３ランを被弾した。さらに３回にはクレメンスに右翼席へ運ばれるソロを浴びるなど、この回に５失点。３回までに８点を失う重苦しい流れになった。

大量ビハインドとなった中、打線は走者を出しながら好機であと一本が出ない。２回以降は７回にサンチェスの犠飛で得点を挙げるなどしたが、反撃は及ばなかった。

２試合連続で序盤に大量失点する展開で、２連敗。投手、野手ともにけが人が相次ぐ苦しい状況になっている。昨季のア・リーグ王者が早くも踏ん張り時を迎えている。