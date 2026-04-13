女優の有村架純（33）が12日に放送されたTBSのグルメバラエティー「バナナマンのせっかくグルメ！！」（日曜後7・00）に出演。心を許した相手にしか見せない、意外すぎる素顔を明かす場面があった。

今回の舞台は千葉県富津市。有村とともに俳優の山田裕貴もゲストで登場した。富津漁港で出会った男性におススメのお店を尋ねるため、話しかけた2人。男性が魚を捕ってきた船を待っているところだと伝えられると、有村は「お魚食べたいですね」と願望を口にした。

この“誘導”のおかげもあり、男性からおススメの「刺身定食」が美味しい店を紹介されると、有村は「あぁ…定食いいねー」と待ちきれない様子。さらに「天丼」もおススメだと聞かされると、「天丼もあるんですか?」と満面の笑みを浮かべ、食べたい気持ちが漏れ出ていた。

男性がおススメのお店と料理をホワイトボードに記入している間、有村は「お魚大好き!」とニヤけが止まらず、「サカナ、サカナ」と踊るように体を揺らした。この無邪気な様子に、山田が「テンション上がってますね」と笑顔で指摘すると、有村は「サカナ！」と再度、全身で喜びを表現。

有村の意外な一面にVTRを見守っていたスタジオが笑いに包まれる中、山田は「慣れてくると、たまに貴重な小躍りが見られます」と告白。これに対し、有村は大笑いしつつ「親しき仲の間でしか見せない姿があります」と認めた。