◇パ・リーグ 楽天4―0オリックス（2026年4月12日 楽天モバイル）

楽天が、現役NPB最長身2メートル13のオリックス・ジェリーを攻略した。中前に決勝の先制打を放った小郷は「特徴をつかむのが難しかったんですけど、なんとか3打席目に対応できて良かった」。5回1死三塁から144キロ直球をはじき返し、ジャンプした右腕の頭上を抜いた。

4回までわずか1安打だった右腕から、直前の5回先頭で中島が右翼線二塁打し、小郷の一打で生還。1メートル80の“中”島“大”輔と1メートル78の“小”郷という「大中小」コンビが長身助っ人を攻略し、チームは2連勝で5日ぶりに貯金を1に戻して2位に浮上した。

2試合連続で1番起用された小郷は初回先頭でジェリーと対峙（たいじ）し、圧倒された。チームメートで2メートル3のマッカスカーを上回る長身に「過去一番デカかった。“デカッ”て思いました」。ボテボテの当たりに俊足を飛ばして内野安打としたが、球種が不明でデータ班に助言をもらい、決勝打につなげた。昨季打率.173と不振にあえぎ、復活を誓う29歳は「自分にとっても、めちゃくちゃデカかったです」と笑った。（花里 雄太）