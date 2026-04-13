◇セ・リーグ ヤクルト2―0巨人（2026年4月12日 東京D）

異様な雰囲気を楽しんでいた。完全投球を期待させる快投を続けていたヤクルト・高梨に、ベンチでは誰も話しかけない気遣いをしていた。

初回から19人連続で打ち取り、迎えた7回1死。「まだノーヒットだってずっと意識していた。“いつか打たれるだろうな”ぐらいの感じでずっと投げていました」。中山に中前打を浴び初安打を許す。バウンドした打球をジャンプして捕りにいったが届かず「背が3メートルくらいありゃいいなって思った」と笑い飛ばした。すぐに切り替えて直後の泉口を遊ゴロ、ダルベックは3球勝負で直球を外角低めに決め、見逃し三振を奪いガッツポーズ。7回1安打無失点で今季初白星を手にした。

昨年5月に国内FA権を取得したが、行使せずに残留した。FA宣言すれば興味を示す球団が出てくる可能性もあったが、不可欠な戦力として求められて心が固まった。チームが昨季1勝8敗で鬼門となっていた東京ドームで24年6月21〜23日以来の同一カード勝ち越しに導き、記録よりも「チームが勝てたことが一番。1個勝ちがつくことによって勢いに乗れる」と喜んだ。

池山監督も「“そんなはずはないやろ”と思って見てたんだけど」とソワソワする展開だったが、6月で35歳になる右腕を「素晴らしい投球やった」と絶賛した。若いチームの中でベテランの背中が、ひときわ大きかった。（小野寺 大）