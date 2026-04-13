◇セ・リーグ DeNA6―5広島（2026年4月12日 横浜）

人口わずか2272人の北海道黒松内町出身。DeNAのドラフト3位・宮下は幼少期、大自然の中で野球に打ち込んだ。地道な努力で地力を付け、プロ初本塁打を放った。

「これまで打ったホームランの中で一番うれしいホームランだった」。2―4の7回2死で、床田の141キロ直球をコンパクトに振り抜いた。反撃の口火を切るソロがDeNAファンが待つ右翼スタンド着弾。直後の逆転劇につなげ、チームを今季初の2連勝＆カード勝ち越しに導いた。

夏の甲子園最多41度の出場を誇る名門・北海に進学。名将・平川敦監督からは3年間、バットを上から下に振り下ろすようなダウンスイングを徹底的に指導された。「それが今になって結構つながっていると思います」と言う。最短距離でバットをコンパクトに振ることが今でも染みついていて、ボールをしっかり呼び込むことができる。東洋大でも武器だった逆方向への強打はプロでも通用した。

前日に「6番・三塁」でプロ初出場。この日は本職とする遊撃の守備でも魅せた。1点リードの9回1死走者なしで三遊間への深い打球に正面に回り込んで好捕すると、ノーステップで一塁へ送球。「自分は肩でスピードをカバーする意識でやっている。自信になった」とプロ初の遊撃守備を見事にこなした。

同じく東洋大から中日に入団した同学年の花田が前日、25打席目でプロ初本塁打。先を越されたが、自身は7打席目で「ちょっと悔しかったけど、花田より（本塁打にかかった）打席数は少ない。負けないように頑張ります」と笑った。前日には自身もプロ初安打。2日間で鮮烈なインパクトを残した。（小林 伊織）