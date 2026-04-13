▼4着アイニードユー（川田）最後まで全力で素晴らしい走りをしてくれました。

▼5着アランカール（武豊）スタートは出たけど、あまり二の脚は速くないので、あのポジションに。最後は伸びているけど（勝ち時計1分）31秒台の決着はこの馬には速いかな。

▼6着ナムラコスモス（田口）スムーズに運べましたし、やりたい競馬はできました。持っている力は出せました。

▼7着サンアントワーヌ（荻野極）枠は良かったし、そこそこの位置でレースができました。伸びる感触はあったけど、最後はギリギリ。まだ体は成長途上なのでこれからグンと良くなると思います。

▼8着エレガンスアスク（岩田望）反応良く行ってくれましたし、よく頑張っていました。まだまだこれからの馬だと思います。今日は大健闘。

▼10着ショウナンカリス（池添）スタートを出てくれてポジションもいいところで競馬ができました。最後の1F途中でいっぱいになったあたり、この馬にはマイルは微妙なのかな。

▼12着ディアダイヤモンド（戸崎）雰囲気良くレースに臨めました。道中タイトになったところで厳しくなってしまったのは、間隔が詰まっている影響もあったかもしれません。

▼13着スウィートハピネス（高杉）雰囲気よく迎えられた。前半は勢いもあってポジションも良かったけど、道中不利があった。あれがなかったら違ったのかも。

▼14着ルールザウェイヴ（原）右にもたれる課題などは修正できていました。やりたい形として自分の競馬はやれたかなと思います。

▼15着ブラックチャリス（津村）ゲートを一回出されてテンションが上がってしまった。マイルもギリギリの中、外枠で厳しい形になりました。

▼16着プレセピオ（富田）大外だったので思い切って行こうと思っていました。阪神外回りはタフな条件だったと思います。いい経験にはなったと思います。

▼17着フェスティバルヒル（坂井）道中の感じは悪くなかったけど、最後は伸び切れませんでした。