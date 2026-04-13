過去10年の傾向から勝ち馬を導き出す「G1データ王」が牡馬クラシック初戦「皐月賞」を分析する。今週も5項目各20点満点のポイント制で勝ち馬に迫った結果、トップ評価は95点を獲得したリアライズシリウス。近年の“最強ローテ”共同通信杯組の1着馬をデータは強力プッシュした。

【ステップ】

突出した好成績を残しているのが【4・0・5・13】の共同通信杯組。過去5年に限れば3勝、3着4回とさらに好走確率がアップしており、文句なしに20点。続くのはホープフルSからの直行組。該当馬7頭で2勝、2着1回はかなり優秀で15点とする。少ない出走数で優勝馬が出ている京成杯組（23年ソールオリエンス）、毎日杯組（17年アルアイン）も同評価。弥生賞ディープ記念組【1・5・2・30】、スプリングS組【1・0・1・33】からも優勝馬は出ているが、出走数の多さを考慮すると評価は微妙。他の路線と共に10点にとどめる。

【前走着順】

前走1着馬が【7・9・6・57】と、馬券圏内の7割以上（30頭中22頭）を占めており20点。同2着馬は【2・0・2・33】で15点。前走で連対を果たしていた馬が合わせて9勝、2着9回、3着8回と好走馬の9割近くとなる。前走で3着以下は大きく評価が下がって10点。ただし、昨年は弥生賞ディープ記念4着のミュージアムマイルがV。同レースの3＆4着馬のみ、前走2着馬と同評価の15点とする。

【新馬戦】

クラシックで好勝負を演じるような好素材は、完成途上でも初戦からキラリと光るパフォーマンスを見せるもの。優勝馬10頭中7頭が新馬戦で勝利を飾っており、残る3頭も2、3着だった。最近7年で5頭が優勝している「無敗馬」には大きな加点が必要だが、今年は該当馬が不在。新馬戦Vかつ連対率100％に20点。新馬戦で3着以内なら15点、同4着以下は10点。

【脚質】

小回りで機動力を要求される中山芝コースらしく、前走の4角位置取り別成績を調べると2〜5番手が【9・5・9・72】と圧倒的な好成績。勝負どころで好位にいられる器用さが好走条件と言える。ただし、前走で逃げた（4角先頭）馬は【0・2・0・24】と勝利ゼロで少し評価は下がる。前走の4角位置が2〜5番手だった馬が20点、【1・0・1・24】の6＆7番手と4角先頭だった馬が15点、それ以外のポジションだった馬は10点。

【継続騎乗】

成長段階で一戦ごとに大きく変化していくのがこの時季の3歳馬。これまでの流れを踏まえて騎乗できるメリットは非常に大きい。前走からの継続騎乗だった馬が【7・6・7・83】なのに対し、乗り替わりで臨んだ馬は【3・4・3・62】と大きく好走率が下がる。前走からコンビ継続となるケースが20点。乗り替わりで優勝した3頭は全てテン乗りで、今回が初コンビなら15点。それ以外は10点とする。

【結論】

朝日杯FSでの5着敗戦が響いて「新馬戦」の項目がわずかに減点となったものの、他の4項目で満点を獲得したリアライズシリウスがV最有力。ライバルを10ポイント以上離しており、混戦ムードから一歩抜け出した形だ。管理する手塚久厩舎にとっては、23年ソールオリエンス以来3年ぶり2勝目、そして3着に敗れた昨年のマスカレードボールの雪辱を果たすチャンスだ。（データ班）