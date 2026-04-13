◇MLB ドジャース 6-3 レンジャーズ(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)

この日の試合には過去に日本ハムとオリックスでプレーした増井浩俊氏が来場。日本ハム時代のチームメイトだった大谷翔平選手、オリックス時代のチームメイトだった山本由伸投手と再会し、写真撮影などで交流しました。

この日の来場について「今日は弟と高校の先輩と大谷と由伸を見に行こうということで、旅行です」と経緯を明かした増井氏。「本当にすごい後輩たちなので誇りですし。今日こうやって試合を見させてもらうので感謝しています」と話しました。

「僕がオリックスに移籍するときに翔平もメジャー行ったのでそれ以来9年ぶりくらいです」という再会。増井氏は大谷選手との会話について、「久しぶりです。今何してるんですか？(と言われて)解説とかしてるよって。別に頑張ってとしか僕は言えないですけどね」と振り返りました。

大谷選手との会話も久しぶりでしたが、「全然変わってなくて、変わってないなって思いました。もちろん体の大きさは大きくなってますけど、その対応は全然昔のままで安心しました」と印象を語ります。

山本投手との会話については、「由伸とは僕が明後日までしかいないので、次の登板見られないって言ったら、見てってくださいよとか言ってたんですけど、また日本に帰ってきた時も会ってっていう話をしました」と振り返った増井氏。「由伸にはまだ連絡取れるんで登板があるたびに」と山本投手とは現在も定期的に連絡を取っているといい、「由伸がいろいろくれましたね」と明かしました。

フォームチェックですか？という問いには「いやいやいや。ナイスピッチングっていうことを伝えて、ちゃんと返してくれるんでありがたいです」と答えます。

増井氏は関わった後輩2人がビッグな選手となり、「もちろんね、2人とも高卒で入ってきて、 もう抜群のずば抜けた能力持ってましたけど、 その2人と一緒にできたっていうのは、 すごい僕はラッキーな人間だったなと改めて思います」と心境を明かします。

大谷選手とはベンチ裏で再会したという増井氏。「もうやっぱりね、ビッグになりすぎて、僕がもう興奮してしまって、ちょっと大人げなかったんですけど。いやーでも嬉しかった。嬉しいっすね」と話しました。

大谷選手にはいじられなかったといいますが、大谷選手が裏に来場者を呼ぶことが異例中の異例だという話を聞くと、「マジっすか?嬉しいそれは。嬉しいっすね。来てよかったです、マジで」と喜びを隠しきれない様子を見せました。