◆男子プロゴルフツアー▽東建ホームメイトカップ 最終日（１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋＝７０９０ヤード、パー７１）

首位と２打差の３位で出た石坂友宏（２６）＝都築電気＝が４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算９アンダーで並んだ稲森佑貴（３１）＝国際スポーツ振興協会＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制し、ツアー初優勝を飾った。今年の元日に結婚し、公私ともに充実著しいプロ８年目が、今季から賞金からポイント制に変更された初代「年間王者」の座へ向けて最高のスタートを切った。単独首位で出た水田竜昇（たつあき、２６）＝スプリングフィールドＧＣ＝は７８と崩れ、３１位に終わった。

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ウィニングパットを決めた石坂は、しばらく天を見上げると、あふれる涙を抑えきれなくなった。「ツアーに出るようになって６シーズン目。やるべきことをしっかりやった３日間だった」。ようやく手にした初優勝の喜びをかみ締めた。

２打差を追って、最終組の１つ前の組でスタート。前半で２つ伸ばし、後半も強風の中で耐えてスコアを維持。終盤、稲森に逆転されたことにも気付いたが、集中は切れなかった。１６番で３メートルを沈めてパーセーブすると、１７番パー５のバーディーで追いつき自身２度目のＰＯへ。前回は２０年ダンロップフェニックスで金谷拓実との激闘の末、４ホール目で敗れた。「またかと（当時が）頭をよぎった」が、持ち前の安定感でパーを重ね、２ホール目で難敵を振り切った。

天国にささげる勝利にもなった。小学６年から不登校気味になった石坂の人生を変えたのが、横須賀市内の練習場で出会ったスポーツインストラクターの鈴木隆さんだった。話をするうちに引き込まれ、毎日電話をかけるほど頼りにした。「ゴルフは素人だったが、言葉が重くてメンタル面ですごく大きな存在だった。鈴木さんがいてくれたから今の自分がある」。プロ転向後も応援のためツアー会場に来てくれた恩師は昨年１０月、９３歳で他界。優勝を決めた直後に空を見たのは「もちろん、鈴木さんの事も浮かんで」と明かした。

今年の元日にマネジャーの星空（せいあ）さん（２２）と結婚。「予選落ちしたら『（ご飯を）食べさせない』と言われるので」。国内開幕戦で早くも“新妻孝行”を果たした。今後は日本ツアーを主戦場に、機会があればアジアツアーにも積極的に出て行く方針。「妻は僕の一番の理解者。やってやろうという気持ちになっています」。国内開幕戦の新ヒーローは、ポイントランクの首位に躍り出た。（吉村 達）

〇…グリーン脇で石坂の雄姿を見守った星空（せいあ）夫人も涙を流した。「優勝争いをしていても心が折れてしまうことがあった。けんかもしましたけど『今の一打に集中しよう』という話をしていました」と惜敗が続いた時期を振り返った。夫は大のプロ野球・ＤｅＮＡファンだという。「本人は横浜スタジアムで始球式をするのが夢みたいなので、声をかけていただければうれしいです」と報道陣にアピールした。

◆石坂 友宏（いしざか・ともひろ）１９９９年９月２１日、神奈川・横須賀市出身。２６歳。１０歳でゴルフを始め、中学時代に関東ジュニアなどで優勝。高校、大学は通信制の日本ウェルネススポーツに在籍し２０１８年関東アマを制覇。１９年は国体成年男子で団体、個人の２冠に輝き、日本オープンでローアマを獲得。１９年末にプロ転向。２０年からツアー本格参戦。昨季賞金ランキング３９位。１７３センチ、７５キロ。

◆ポイント制へ移行 国内男子ツアーを主管する日本ゴルフツアー機構は、今季から従来の賞金に代わり、ポイント制を導入し、シーズンを通じて「年間王者」の座を争う。通常大会の優勝は５００ポイント、国内メジャー大会は１・２５倍の６２５ポイント、海外メジャーは１・５倍の７５０ポイントなどと試合の規模に応じて変動する。米男女ツアーでは早くからポイント制を導入。国内女子ツアーは２２年に移行した。一部の試合で高額賞金を稼いだ選手が一気にジャンプアップする“不公平感”解消の意味合いもある。国内男子下部ツアーは、昨季からポイント制が導入された。