ツアー初勝利を挙げた石坂友宏が妻の星空さんと共に優勝カップを手にする　（カメラ・豊田　秀一）

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◆男子プロゴルフツアー▽東建ホームメイトカップ　最終日（１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋＝７０９０ヤード、パー７１）

　首位と２打差の３位で出た石坂友宏（２６）＝都築電気＝が４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算９アンダーで並んだ稲森佑貴（３１）＝国際スポーツ振興協会＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制し、ツアー初優勝を飾った。今年の元日に結婚し、公私ともに充実著しいプロ８年目が、今季から賞金からポイント制に変更された初代「年間王者」の座へ向けて最高のスタートを切った。単独首位で出た水田竜昇（たつあき、２６）＝スプリングフィールドＧＣ＝は７８と崩れ、３１位に終わった。　

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　ウィニングパットを決めた石坂は、しばらく天を見上げると、あふれる涙を抑えきれなくなった。「ツアーに出るようになって６シーズン目。やるべきことをしっかりやった３日間だった」。ようやく手にした初優勝の喜びをかみ締めた。

　２打差を追って、最終組の１つ前の組でスタート。前半で２つ伸ばし、後半も強風の中で耐えてスコアを維持。終盤、稲森に逆転されたことにも気付いたが、集中は切れなかった。１６番で３メートルを沈めてパーセーブすると、１７番パー５のバーディーで追いつき自身２度目のＰＯへ。前回は２０年ダンロップフェニックスで金谷拓実との激闘の末、４ホール目で敗れた。「またかと（当時が）頭をよぎった」が、持ち前の安定感でパーを重ね、２ホール目で難敵を振り切った。

　天国にささげる勝利にもなった。小学６年から不登校気味になった石坂の人生を変えたのが、横須賀市内の練習場で出会ったスポーツインストラクターの鈴木隆さんだった。話をするうちに引き込まれ、毎日電話をかけるほど頼りにした。「ゴルフは素人だったが、言葉が重くてメンタル面ですごく大きな存在だった。鈴木さんがいてくれたから今の自分がある」。プロ転向後も応援のためツアー会場に来てくれた恩師は昨年１０月、９３歳で他界。優勝を決めた直後に空を見たのは「もちろん、鈴木さんの事も浮かんで」と明かした。

　今年の元日にマネジャーの星空（せいあ）さん（２２）と結婚。「予選落ちしたら『（ご飯を）食べさせない』と言われるので」。国内開幕戦で早くも“新妻孝行”を果たした。今後は日本ツアーを主戦場に、機会があればアジアツアーにも積極的に出て行く方針。「妻は僕の一番の理解者。やってやろうという気持ちになっています」。国内開幕戦の新ヒーローは、ポイントランクの首位に躍り出た。（吉村　達）

　〇…グリーン脇で石坂の雄姿を見守った星空（せいあ）夫人も涙を流した。「優勝争いをしていても心が折れてしまうことがあった。けんかもしましたけど『今の一打に集中しよう』という話をしていました」と惜敗が続いた時期を振り返った。夫は大のプロ野球・ＤｅＮＡファンだという。「本人は横浜スタジアムで始球式をするのが夢みたいなので、声をかけていただければうれしいです」と報道陣にアピールした。

　◆石坂　友宏（いしざか・ともひろ）１９９９年９月２１日、神奈川・横須賀市出身。２６歳。１０歳でゴルフを始め、中学時代に関東ジュニアなどで優勝。高校、大学は通信制の日本ウェルネススポーツに在籍し２０１８年関東アマを制覇。１９年は国体成年男子で団体、個人の２冠に輝き、日本オープンでローアマを獲得。１９年末にプロ転向。２０年からツアー本格参戦。昨季賞金ランキング３９位。１７３センチ、７５キロ。

　◆ポイント制へ移行　国内男子ツアーを主管する日本ゴルフツアー機構は、今季から従来の賞金に代わり、ポイント制を導入し、シーズンを通じて「年間王者」の座を争う。通常大会の優勝は５００ポイント、国内メジャー大会は１・２５倍の６２５ポイント、海外メジャーは１・５倍の７５０ポイントなどと試合の規模に応じて変動する。米男女ツアーでは早くからポイント制を導入。国内女子ツアーは２２年に移行した。一部の試合で高額賞金を稼いだ選手が一気にジャンプアップする“不公平感”解消の意味合いもある。国内男子下部ツアーは、昨季からポイント制が導入された。