◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目に、サイ・ヤング賞２度の実績を誇るジェーコブ・デグロム投手（３７）から２試合連続の先頭打者本塁打となる５号ソロを放った。

両軍無得点で迎えた１回裏先頭で、９７・９マイル（約１５７・６キロ）の直球を振り抜くと、打球速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）、打球角度３９度、飛距離３７４フィート（約１１４メートル）で右翼席へ消えていった。

またしても１打席目からアーチを描いた。球界を代表する投手の１人でもあるデグロムとは初対戦。３７歳になったベテラン右腕だが、大谷は初対戦でいきなり本塁打を放て見せた。２試合連続先頭打者本塁打は、２４年６月２５、２６日（同２６、２７日）の敵地・ホワイトソックス戦、２５年５月２５、２６日（同２６、２７日）の敵地・メッツ、ガーディアンズ戦に続いて３度目。本拠地での２戦連続先頭弾は自身初だ。開幕弾は今季２本目で通算２６本目。恐怖の１番打者として１打席目から存在感を示している。初球先頭弾は敵地では２度あり、本拠地では３度目となった。

勢いに乗ってきた。大谷は本拠地でのレンジャーズ３連戦初戦だった１０日（同１１日）に右前安打を放って、０９年イチロー（マリナーズ）がマークした４３試合連続出塁を越え、４４試合連続出塁の日本人新記録をマーク。前日１１日（同１２日）の２戦目では、今季の本拠地初アーチで４号ソロとなる同点の先頭打者本塁打を放った。試合後には「本拠地で打ってなかったので、なんとか１本打ってこれからもっともっと波に乗りたいなと思います」とうなずいていた。この一発で連続試合出塁は「４６」に伸びた。

開幕からの本拠地での６試合は本塁打どころか長打も打点も０。だが、１５試合目にして５号となり、早くも５４・０発ペースと量産態勢に入ってきた。。”お得意様”のレンジャーズ戦はこれで２３本目の本塁打となった。対戦球団別では、エンゼルス時代に同地区だったこともあるが、アスレチックスの２２本を抜いて、単独１位となった。

先発した佐々木朗希投手（２４）は初回、無死一、二塁のピンチを迎えたが、３者連続三振で乗り切った。

◆大谷の対戦球団別本塁打数上位

〈１〉２３ レンジャーズ

〈２〉２２ アスレチックス

〈３〉１９ ホワイトソックス

〈４〉１８ マリナーズ

〈５〉１５ アストロズ

〈６〉１４ ロッキーズ

〈７〉１３ タイガース

〈８〉１２ ロイヤルズ、ブルージェイズ

〈１０〉１１ オリオールズ、ガーディアンズ、ヤンキース