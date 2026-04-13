「関西学生野球、立命大６−５近大」（１２日、甲子園球場）

第２節の２試合が行われ、関大が関学大に１２−８と打ち勝って２連勝で勝ち点を獲得した。立命大は近大から九回に２点を奪って６−５で逆転サヨナラ勝ちし、先勝した。

立命大が開幕戦サヨナラ勝利を収めた。立役者となったのがソフトバンク・若田部健一コーチの次男、達生投手（４年・福岡大大濠）だ。今秋ドラフト候補の先発・有馬伽久投手（４年・愛工大名電）は１回３安打４四球４失点でＫＯ。「準備はできていた」と若田部が二回から登板した。

二、三回は三者凡退。四回以降は走者を背負いながらも粘り、６回３安打無失点、１０２球の好投で流れをたぐり寄せた。「変化球を交ぜて打ち取ることができてよかった」と手応え。片山正之監督（６９）も「本当に良く投げた。あんなの見たことない」と称賛した。

有馬は人さし指の指先にできたマメの影響で投げ込みが十分にできていなかったというが、「開幕戦のプレッシャーに負けた。力がなかっただけ」と言い訳せず。「若田部がしっかり投げてくれてチームは前を向いて頑張っている。自分も応えられるように準備したい」とリベンジを誓った。