ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回に2試合連続となる先頭弾の5号を放った。

衝撃の一発に本拠ファンもどよめいた。レンジャーズの先発で18、19年にサイ・ヤング賞に輝いたデグロムと初対戦した大谷。初回の第1打席の初球だった。ど真ん中の97.9マイル（約157.5キロ）直球を逃さず完璧に捉えた。

打球は右中間スタンドに飛び込む2試合連続となる先頭打者弾。打球速度108.3マイル（約174.3キロ）で打球角度39度と美しい放物線を描き、374フィート（約114メートル）の文句なしの当たりでサイ・ヤング賞腕を粉砕した。これで日本選手最長の連続試合出塁を46に伸ばした。

また、大谷が2試合連続の先頭打者弾を記録するのは2024年6月25、26日のホワイトソックス戦以来で今季2本目の通算26本目となった。

前日の同戦で初回先頭弾を浴びた直後の攻撃で今季初の先頭打者アーチとなる4号ソロの“先頭打者弾返し”。2回には投前内野安打で4試合ぶりのマルチ安打を記録するなど、10日（同11日）に更新した日本選手最長の連続試合出塁は球団歴代単独5位の「45」に伸ばしていた。