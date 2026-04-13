◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）

今季２登板目となった井上は、自身最終回となった６回以外、毎回の８安打を許しながら２失点に抑えるも、１敗目を喫した。「自分のエラー（記録は内野安打）で点を与えてしまったり、四球を出した回に点を取られてしまった。そういう防げるところを次は気をつけていきたい」。５回２死二、三塁、岩田の打球を自身のグラブではじき失点したことなど、反省を口にした。

今季初となる同学年・山瀬とのバッテリー。「意思疎通ができた」と、この日はスライダーを軸に強力打線に立ち向かった。８安打のうち、長打は二塁打２本のみ。阿部監督は「ゲームはしっかりつくった。少し球数は増えてしまったけど、次につなげてほしい」と、６回１１０球の粘投に一定の評価を与えた。

援護がない中でも、自分を信じて投げ込み、ゲームメイクした。自身開幕２戦２勝はならなかったが「８本打たれても２失点に抑えられた。また一つ引き出し（が見つかった）というか、いい投球ができた」。腕を磨き続ければ、結果は必ずついてくる。（北村 優衣）