◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間２５日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした本拠地・レンジャーズ戦で先発した。

先頭のニモには、１ボールから右前安打。いきなり走者を背負うと、続くカーターにもフルカウントから四球を与えた。無死一、二塁でシーガーは空振り三振。続くバーガーからぶ空振り三振を奪うと、ピダーソンからも空振り三振を奪って圧巻の３者連続三振で乗り切った。

オープン戦では４試合で８回３分の２を投げて１勝無敗ながら、１７四死球。制球力に課題を残し、防御率１５・５８で開幕を迎えた。３月３０日（同３１日）の今季初登板となった本拠地・ガーディアンズ戦では、５回途中４安打３失点で、敗戦投手になった。５日（同６日）の敵地・ナショナルズ戦は５回を投げて日米通じて自己ワーストの６失点と乱調で２登板で０勝１敗、防御率７・００だった。

前回登板の試合後には「技術的な微調整は常にしているので、ストレートが比較的ゾーンにはいったと思うんで、そこに関しては良かったですけど、試合ごとに課題は出てくると思うので、またそれを修正しなきゃなという感じですね」と話していた。

ロバーツ監督はこの日の試合前に「今はかつてないほどいい状態にあると思う。私から見ると、ここ数回の登板での投球内容はかなりよくなっている。（投げ）ミスも、とんでもないミスではなく、惜しいミスだ。つまり、より安定してきたということ。もし彼がスプリットをストライクに見せたり、必要に応じて変化を小さくしたり、速球を混ぜたりできれば、いい試合になるはずだ」と期待を込めていた。