「ＤｅＮＡ６−５広島」（１２日、横浜スタジアム）

大歓声とともに、打球はベイ党の待つ右翼席に吸い込まれた。ＤｅＮＡのドラフト３位・宮下（東洋大）は着弾を目視すると、思わずガッツポーズ。２点を追う七回。２死走者なしから放ったプロ１号のソロアーチは、逆転の口火を切る殊勲弾となった。

「追い込まれてから少しバットを短く持って、何とか出ようという意識で打席に立ちました」。グリップを指３本分ほど短く握り、床田の低め１４１キロ直球を逆方向へ運んだ。ビシエド、梶原のインフルエンザ罹患（りかん）で、感染症特例措置の代替選手として１１日に初昇格。チーム待望の右の大型遊撃手は、持ち味のバットコントロールで試合の潮目を変えた。

素顔はアイドルグループ・嵐の大ファン。登場曲は「ワイルド アット ハート」「Ｔｒｏｕｂｌｅｍａｋｅｒ」など人気ナンバーを打席ごとに使用するこだわりを見せ「野球で有名になって、いつか嵐のメンバーと仕事で関わりたい」と夢も持つ。そんなルーキーが起爆剤となり、続く蝦名、勝又と連続二塁打で同点。代打・度会の２ランで逆転に成功した。

若い力が導き、チームは開幕から初の連勝。今季初のカード勝ち越しももぎ取り、反攻へ勢いに乗る。

◆宮下朝陽（みやした・あさひ）２００４年１月２６日生まれ、北海道出身。１８２センチ、８８キロ。右投げ右打ち。北海３年時に甲子園春夏連続出場。東洋大を経て、２５年度ドラフト３位でＤｅＮＡ入り。