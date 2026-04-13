ブラデリスニューヨークから新ノンワイヤーブラ♡見せインナー新作登場

ランジェリーを主役にしたコーデがトレンドの今、見せて楽しむインナーが注目♡ブラデリスニューヨークから、ファッションとして取り入れられるノンワイヤーブラの新作が登場しました。補整力とデザイン性を両立し、日常のコーディネートに新しい楽しさをプラス。おしゃれも快適さも叶えたい方にぴったりのアイテムです♪

見せブラレットで魅せる♡

「ブラデリス Lovely Back Bra26S1」は6,930円（税込）、ブラック・オフホワイトの2色、S・M・Lサイズ展開。

幾何学柄のストレッチラッセルレースを使用し、甘さを抑えたモダンな印象に。コンパクトなモールドカップでノンワイヤーでもふっくらしたバストラインを実現します。

背中のほどよい開きデザインが、抜け感のあるスタイルを演出します。

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2WAYチューブトップブラ♡

「ブラデリス レーシィチューブトップブラ」は6,600円（税込）、ブラック・オフホワイトの2色、S・M・L・LLサイズ展開。

取り外し可能なストラップ付きで2WAY仕様。ボーダー柄×ギャザー加工のレースが特徴で、1枚でもレイヤードでも活躍します。

吸水速乾・接触冷感機能付きで、暑い季節も快適に着用できます。

機能性とファッション性の両立

どちらのアイテムも、ワイヤーの代わりに面でバストを支える設計で、締めつけ感を軽減しながら美しいシルエットをキープ。

シアートップスやオフショルダーなど、トレンドアイテムとの相性も抜群。日常コーデに取り入れるだけで、旬のスタイルが完成します。

インナーで広がるおしゃれ

ブラデリスニューヨークの新作は、補整下着の枠を超えたファッションインナー♡見せることでおしゃれの幅が広がり、コーディネートがより楽しくなります。

快適さと美しさを兼ね備えた一枚で、新しいランジェリースタイルを楽しんでみてください♪