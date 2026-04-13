「巨人０−２ヤクルト」（１２日、東京ドーム）

池山流“ノビノビ”野球で鬼門も打破した。ヤクルトは昨季１勝８敗と苦手の東京ドームで２連勝し２カードぶりの勝ち越し。ベンチの選手たち、コーチ陣は笑顔だ。阪神、巨人との敵地での２カードで３勝３敗と奮闘し池山監督は「非常に大きかったと思う」と顔をほころばせた。

執念を見せた。０−０の三回。無死一、二塁の場面で３番・古賀に送りバントを指示し１死二、三塁と好機を拡大した。続くオスナの止めたバットからの打球が一ゴロとなり１点を奪った。打ち勝つ野球を心がけており、この回の犠打が今季２個目だ。「優位に進めたくて先制点を取りにいった」。勝つための最善策だった。

ツバメ軍団のベンチは常に明るい。指揮官はいつも笑みをたたえ、時には飛び跳ねて喜び、ド派手なガッツポーズをする。自然とナインやコーチにも笑みが広がり、和やかなムードだ。「グラウンドの中では、のびのびとプレーしてもらいたい」。指揮官ならではの雰囲気づくりの一環。そうした配慮も好調なチームを支えている。

今回で対戦が一回りし、阪神戦以外の４カードは全て勝ち越して１０勝４敗のリーグ２位。「これから先、まだまだ長いシーズンなんでね。一つ一つ勝ち星を積み上げていけるようにやるだけです。エンジンのかかり具合は非常にいい」。明るく元気に前を向いて戦い、０・５ゲーム差の首位・虎を追走する。