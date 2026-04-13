「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）

阪神が中日に３連戦３連勝し、今季初の４連勝とした。高橋遥人投手（３０）が５安打に抑え、今季登板３試合で２度目の完封勝利と無双状態。４月までに２完封の左腕は１９６９年の江夏豊以来、５７年ぶりの快挙だ。相手の高橋宏斗投手（２３）との“高橋対決”も２戦２勝。チームは対セ・リーグ一回りを終え、１１勝４敗で貯金も今季最多更新の７。１４日からは甲子園で巨人を迎え撃つ。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発の高橋は尻上がりに調子を上げた。

「ずっとバランスが良かったですね」

−九回も迷わず任せようと思っていたか。

「まぁ、そうですね。はい」

−打線も五回、一気に得点。

「いい流れというか…。やってみてですけど、つながりましたね」

−今季初の３タテ。

「また来週、甲子園で試合がありますので。１つずつですね」

−対戦カードが一巡。いい滑り出しになった。

「変わらずに、続けていくことですね」

−３連戦は逆転、大勝、接戦と違う勝ち方。今後に弾みにもなるか。

「うーん。バランスですからね、はい」