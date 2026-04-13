俳優の磯村勇斗（33）が12日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。2017年放送のNHKの朝ドラ「ひよっこ」に合格した時のオーディションについて語った。

磯村は所属事務所が決まらず下積みを続け、22歳でようやく所属事務所が決定。翌年に念願の「仮面ライダーゴースト」でアラン・仮面ライダーネクロム役でレギュラー出演。24歳で「ひよっこ」に前田秀俊役で出演し、ブレイクした。

俳優の山崎育三郎から「朝ドラのオーディションって、どんなアピールを？」と聞かれた磯村は「これ大変だったんです」と言い「仮面ライダーで、半分金髪で、半分黒髪だったんですよ。一番最初のオーディションに、その髪形で行ったら“何か、見えないなあ”」と言われたという。

挑んでいたのは、責任感が強くて誠実な好青年の役のため「何か工夫できるかな？やってきてくれる？」と言われ、2次オーディションに臨んだ時には「黒いタオルを頭に巻いて、黒髪かのように見せてやっていました。当時。“すみませんけど、今、髪が金髪なので、巻かせていただきます”って」と振り返った。

女優の井桁弘恵から「スプレーとかでできなかったんですか？」と聞かれると「確かにね、スプレーありましたね…」と苦笑していた。