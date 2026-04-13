「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）

狙い澄ましたように初球を振り抜いた。阪神・中野がゼロ行進の均衡を破る、決勝の先制適時打。「遥人さんが頑張って抑えてくれていたので、何とか先制点をあげたいという気持ちもありました」。二塁上でお決まりのポーズを決め、ベンチ前の高橋を笑顔にさせた。

両軍無得点の五回２死一、二塁。三回の第２打席と全く同じケースだった。「２打席目もチャンスで回ってきて、なかなか積極的にいけなかった部分があった」。前の打席は２球で追い込まれて二ゴロ。反省を生かし、腹をくくった。

マウンドで中日ナインが集まる中、決心はできていた。「あの打席は割り切って、甘い球が来たらいこうという思いでした」。高橋宏の初球カットボールを流し打って、左中間への適時二塁打。初球の成績は５打数３安打で打率・６００とデータが示す通り、積極果敢なスイングが好結果を生み出した。

さえ渡っていたのは野球だけではない。この日は趣味の競馬で桜花賞が行われた。本命は「言わなくてもわかるでしょ」とニヤリ。２年前に食事をともにし、親交のある松山騎手が騎乗の１番人気・スターアニスで勝負に出たようだ。結果は快勝。中野の勝負勘は試合前から研ぎ澄まされていた。

チームは今季初の４連勝。日替わりでヒーローが誕生している。絶好調のクリーンアップの前を打つだけに、役割は理解している。「自分がつなぐかつながないかで、全然違うと思う。つなぐ意識はより持ってやっていきたい」。この日も自身の一打を皮切りに森下と佐藤輝が続き、一気に３得点を挙げた。猛虎打線は底知れない。

セ５球団との対戦が一回りし、５カード連続勝ち越しで１１勝４敗とロケットスタート。バンテリンドームでシーズン初の同一カード３連戦３連勝は開場以来、初の快挙となった。中軸が注目されがちではあるが、中野も６試合連続安打。「先発投手がいいので、援護があれば気持ち良く投げられると思う」。恐怖の２番が猛虎打線の絶妙なスパイスとなっている。

◆初の全勝発進 阪神がバンテリンドームでのシーズン初の同一カードで３戦全勝したのは、９７年の同球場開場以来初。１８年にも３連勝スタートはあったが、このときは４月１８、１９日、５月１８日と同一カードではなかった。なお年間を通してバンテリンでの同一カード３連戦３連勝は、１７年８月１８〜２０日以来。