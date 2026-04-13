天羽希純、プールで美バスト披露「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/04/13】天羽希純が、13日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）17号の表紙に登場。美しいバストを披露している。
【写真】29歳元アイドル、花柄白ランジェリー姿で美ボディ際立つ
天羽は、2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、2025年末をもって惜しまれつつ解散。現在はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に活動している。今号では日光が差し込む中、ビキニ姿でプールの中に入った幻想的なカットを公開。美しいバストを披露している。
そのほか今号には、鷲見友美ジェナ、本間日陽、奥村桃夏、石浜芽衣、小倉あずさ、高村梨々花（※「高」は正式には「はしごだか」）らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元アイドル、花柄白ランジェリー姿で美ボディ際立つ
◆天羽希純、美バスト披露
天羽は、2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、2025年末をもって惜しまれつつ解散。現在はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に活動している。今号では日光が差し込む中、ビキニ姿でプールの中に入った幻想的なカットを公開。美しいバストを披露している。
◆本間日陽・石浜芽衣らも登場
そのほか今号には、鷲見友美ジェナ、本間日陽、奥村桃夏、石浜芽衣、小倉あずさ、高村梨々花（※「高」は正式には「はしごだか」）らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】