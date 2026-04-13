「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）

阪神が中日に３連戦３連勝し、今季初の４連勝とした。高橋遥人投手（３０）が５安打に抑え、今季登板３試合で２度目の完封勝利と無双状態。４月までに２完封の阪神左腕は１９６９年の江夏豊以来、５７年ぶりの快挙だ。相手の高橋宏斗投手（２３）との“高橋対決”も２戦２勝。チームは対セ・リーグ一回りを終え、１１勝４敗で貯金も今季最多更新の７。１４日からは甲子園で巨人を迎え撃つ。

試合終了の瞬間、球場の左半分を埋めた虎党がどっと沸いた。「しゃー！」と声を上げた高橋は、捕手の伏見と熱い抱擁。マウンド上でナインと笑顔でハイタッチを交わし、喜びを分かち合った。

「（前回の完封より）今日の方がいいんじゃないですかね。尻上がりによくなったなと。守備にも助けられたので、みんなのおかげです」

最後まで球威が落ちなかった。８回を終えて今季最多に迫る１１１球。間違いなく疲労はあったが、九回のマウンドに立った。先頭のボスラー、続く花田と自慢の直球で連続三振に仕留めた。「疲れている中でも、強いボールがいっていたから自信になる。いつもは疲れてる時にボールも落ちてくるので、そういうのがなくなってきた」。自信を持って、真っすぐで勝負できた。

課題の立ち上がりを乗り切り、リズムに乗っていた。前回登板５日の広島戦（マツダ）では、初回に失点。これが今季投げた３試合で、唯一の失点だが、悔いが残っていた。この日もいきなり１死二塁とピンチを迎えたが、サノー、細川を連続三振に抑えた。その後も走者は出したが「ランナーを背負ってから粘れた」とうなずいた。

これで早くも今季２度目の完封勝利。阪神で４月までの２完封は８８年の伊藤文隆以来、３８年ぶり。左腕に限ると６９年の江夏豊以来５７年ぶりの偉業だ。「できすぎですけど、緊張感がある中で、いっぱい投げられてうれしいです」と表情を緩めた。

今季は自身初の開幕ローテ入り。最初の登板で完封勝利を挙げるなど、一度も抹消されることなく、順調に走ってきた。防御率はリーグトップ０・３８。最高の滑り出しをみせているが、決して浮かれた様子はなかった。

「投げるなら投げるで悩みはある。課題はたくさんあるので、余裕なんてないです」

１登板ごとに反省して、次の登板に生かす。それが高橋のポリシーだ。ここまでチームが挙げた１１勝のうち、先発投手に８勝がついている。その先頭に立っているといっても過言ではない。

気迫のこもった投球で、チームを同一カード３連勝に導いた。「しっかりずっと投げられるように頑張りたい」。まだシーズンは始まったばかり。高橋の進撃は止まらない。