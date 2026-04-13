◇セ・リーグ 広島5―6DeNA（2026年4月12日 横浜）

広島の新オーダーが12日のDeNA戦（横浜）で機能した。今季初めて4番に入ったエレフリス・モンテロ内野手（27）が得点に絡む2安打を放つと、4番から7番に下がった佐々木泰内野手（23）は4回に奮起の右前適時打。試合は終盤の継投失敗で今季5度目の逆転負けを喫したものの、開幕12試合目で大胆に組み替えた打線には復調の兆しが見えた。

つながりのある攻撃だった。坂倉の中前適時打で2―0とした4回、なおも1死一、三塁で7番・佐々木。フルカウントからDeNA・石田裕の内角直球を振り抜くと、ライナーは右前で弾んだ。5日の阪神戦以来、今季2本目の適時打だ。

「いい流れできていたので、次につなごうという気持ち。食らいついていきました」

この日の試合前の時点で打率・182。開幕から務めてきた4番を12試合目にして外れた。福地打撃チーフコーチは「内面で（重圧や責任感など）いろんなものを背負っていたので、どこかで外すというのはあった。それが今日だった」と説明。佐々木は言葉に力を込める。

「4番でも7番でも自分の打撃が変わることはない。いい待ち方ができれば、いいスイングができる。打順に関係なく、それを意識していくだけです」

大胆に打順を組み替えた。今季初めて2番に入ったドラフト3位・勝田は菊池との兼ね合いがあるとしても、佐々木に代わる4番には昨季43試合で先発した実績のあるモンテロを指名。助っ人は“待ってました”とばかりに攻守走で躍動した。

「（4番は）うれしいです。自分の仕事がしっかりできた。守備も、打つ方も、走ることもできた」

2回先頭で左前打を放って先制のホームを踏むと、4回無死二塁では右前へ運んで一、三塁に好機拡大。1死後、ランエンドヒットのサインに坂倉の中前適時打で三塁を陥れ、佐々木の右前打を呼んだ。守備でも6回1死一塁で佐野の一直を好捕して走者の帰塁を許さず、併殺にした。

新井監督は、打順変更を「いい感じでつながっていたと思う」と振り返り、「少しずつ上向いているので辛抱強くやっていきたい」と前を向く。福地チーフコーチも「空気が少し変わった。走者を置く状況で中軸に回ったら、打線の流れで得点の雰囲気が出てきた」と効果を強調した。

「H」ランプがなかなか付かず、得点すらままならない苦境の中で見せた復調の兆し。14日からの中日2連戦につなげたい。 （江尾 卓也）