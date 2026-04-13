「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）

もはや毎日恒例の光景だ。阪神・森下が一塁上でせわしなくポーズを決める。自己最長タイ４戦連発とはいかなかったが、試合の主導権を握る価値ある追撃。高橋の快投を後押しし、チームの４連勝に大きく貢献した。

「遥人さん（高橋）に楽な状況で投げてもらいたかったので」

五回に中野の適時打で１点を先制し、なおも２死二、三塁で後に続いた。「常に初球から打つ準備はしている。しっかり集中できていました」とＷＢＣ侍ジャパンでの同僚・高橋宏が投じた初球１５６キロ直球を鋭いスイングではじき返した。中堅への適時打で二者が生還し、この回一挙３得点。「１点で終わらずに追加点を取ることができて良かったです」とうなずいた。

４戦連続打点で、佐藤輝に次いでリーグ２位の１３打点目。対戦カードが一巡した中、その打棒に死角はない。開幕前には「投手は本当に頑張ってくれているゲームがたくさんある。打者で、１番から９番まで機能するような『束になった攻撃』ができたら」と話していた背番号１。そのイメージを体現するかのように、森下が核となり打線を活性化させている。

それでも「まぁまぁ、まだまだ（シーズンは）長いので」と今季初のカード３連勝にも浮かれる様子はない。１年間を通して結果を残すため、地に足を着けて目の前の一戦に向き合うだけだ。