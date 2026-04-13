「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）

極端なシフトを阪神・佐藤輝のバットが軽々と突破する。白球が頭上を越えるなら関係ない。前日の２本塁打に続き右に左に３安打の猛打賞。得点には絡まなくとも攻撃に流れを呼んだのは４番だ。さらに上昇した打率は・４１１と大台を突破。打撃３冠へ、チームとともに開幕ダッシュに成功した。

「悪い時もあればこういう時もある。集中してやって良かったと思います」。まずは二回、先頭で打席に立つと、中日先発・高橋宏のカットボールを右前に運んだ。相手エースからチーム初安打で突破口を開くと、３点を先制した五回は２死一塁から１５２キロに反応。左翼フェンス直撃の二塁打でチャンスを広げた。

八回には三塁内野安打で今季３度目の猛打賞。「毎打席、集中していっているだけ。いい当たりもあったのでよかったです」とうなずいた。中日は昨季、リーグで唯一負け越した相手。長く「鬼門」とされた敵地で３連戦３連勝を飾った。４番は３戦６安打５打点、２本塁打。「集中して１打席、１打席いくだけですからね」と繰り返した。

現在は打率・４１１に加え、１４打点もリーグトップで２冠。昨季の本塁打王が量産態勢に入れば、球団ではバース以来の三冠王も見えてくる。開幕１５試合、佐藤輝が安打を放てば１０勝１敗。逆に無安打に終わった４試合は１勝３敗と苦戦する。チームの勝敗に直結するのが４番のバット。次は甲子園で巨人を迎え撃つ。