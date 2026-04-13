シンガー・ソングライター松山千春（70）が12日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、70歳になってから感じる自身の体調について語った。

まもなく還暦というリスナーからのメールを読んだ後、松山は「還暦を迎えた時には、そんなに年を取ったんだなって感じはなかった、正直」と言い、「70歳ってのは、これ結構ある。70歳になってなあ、やっぱり足腰、衰えが来ているのかなあ」としみじみ。

「走り出したくても、俺の場合心臓が病気持ちだから、走るってどんな感覚だったかなあと思ったりな。あとは、つまずくなあ。あちこちでつまずく。楽屋から出るときにつまずいたりさ。本当にそういうのは、70歳を迎えると感じることいっぱいある」と明かした。

だが「こんな感じで70代を過ごして、もし80代に入ったら、いったいどんな気持ちになるんだろう。それを考えたらワクワクしてくるな。そして、90代、できれば100歳、ラジオを聞いてくださってる皆さんも100歳、これは超えようぜ」と呼び掛け、「面白いべ。歌っている奴が100歳で、客も100歳を超えた連中。こんなコンサート、世界中どこにもないぞ、やってみるべ！」とぶち上げた。