プロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦で9回終了TKO勝ちした那須川天心（27＝帝拳）が試合から一夜明けた12日、都内の所属ジムで会見した。エストラダ（35＝メキシコ）は左肋骨骨折が判明するなど、元世界2階級制覇王者を粉砕するパワーを証明。9月予定の次戦で現王者・井上拓真（30＝大橋）との再戦を改めて熱望し、KOでのリベンジを誓った。

天心にようやく笑顔が戻った。連敗が許されない再起戦前はあえて明るいキャラを“封印”したが、この日は“天心節”がさく裂。「勝てて生き残れたのがデカい。選手としても一人の男としても成長できた。試合ではしっかり手数が出たので、今後は口数を増やしていく」と、約25分間しゃべり倒した。

一夜明け、エストラダは自身のパンチで左肋骨2本を骨折していたことも判明。課題の接近戦では力強いパンチを打ち込むなど成長を示し、元王者を棄権に追い込んだ。それでも「昨日は片りんに過ぎない。どんどん成長できる」と自信も戻った様子だ。

所属ジムの本田明彦会長によると、次戦は9月となる見込み。5月2日の東京ドームで行われる井上拓―井岡戦の勝者との対戦が既定路線だが、同会長は「まだ分からない。井上―井岡戦の結果を見てから」と言う。結果次第では、他団体も視野に入れているようだ。

ただ天心が望むのは、昨年11月に敗れた井上拓へのリベンジのみ。「預けたものが大きい。変な決着では終われない」とKOでの決着も宣言。再戦を願った前夜は「てるてる坊主をつくって祈る」と話していたが、この日は「晴れるだけで意味ない。わら人形にしておきます」とジョークを交え、井上拓とのリマッチへの思いを改めて強くした。

「もう負けるところは一生見られないと思う」。強さも明るさも取り戻した“神童”。あとは突き進むだけだ。