女子プロレスのスターダムは12日、都内で26日に横浜アリーナで行われる「ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026」の公開記者会見＆調印式を行った。

ゴッデス・オブ・スターダム王者組の刀羅ナツコ、琉悪夏組に天咲光由、AZM組が挑戦する。会見したAZMは「今回4度目の挑戦。これで負けたら資格なしと言われた。光由と5年やってきて、形のなる結果はなくて、自分の中でもタッグパートナーでいいのかなと資格なしの言葉に、FWC（コグマ、葉月）に初めてゴッデスに挑戦してずっと組んでてと言ってくれて、それから個々でもタッグでも成長できたと思う。5年、光由と組んできて、ついてきてくれた光由のためにも、キャリア12年で巻いたことないゴッデスを天咲と獲りにいきます」とベルト奪取への思いを口にする。天咲は「結果を残したい。変わらないと言われた通り、自分自身変わらないといけないと。4・26、変わった姿を見せます」と話した。

王者組の刀羅は「AZMさ、しみったれたコメントするなよ。うちらがまたやりたいと言ってんの。もっと自信持って。うちらがやりたいと言ってんのに、コグマらがなんか、うちらの気持ち考えたないよな」と辛らつだ。「楽しかったんだよ。今のスターダムはシングルプレーヤーはたくさんいるけど、タッグとして少ない。ベルト獲ってから痛感した。最強にタッグが弱い。うちらは敵がいない状態。うちらが認めてやってるのにお通夜みたなこといってんなよ。片方が変わるとか言ってたな」と批判。琉悪夏は「いってたね。天咲がどう変わるのか、当日楽しみにしているよ」と不敵に笑っていた。