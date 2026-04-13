女子プロレスのスターダムは12日、都内で26日に横浜アリーナで行われる「ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026」の公開記者会見＆調印式を行った。

ワンダー・オブ・スターダム王者の小波はシンデレラ・トーナメントに優勝した羽南の挑戦を受ける。調印式にはシンデレラ・トーナメント優勝の七色のドレスで羽南が登場。調印式後、会見した羽南は「去年の9月、私が欠場に追い込まれてから、小波は白いベルトを獲りました。その時、全部が止まってしまった思いがして、凄く落ち込みました。それでも小波が白いベルトを巻く姿を見て、私が小波から獲らなきゃいけないと強く思いました。あの欠場があってからここまで来れたのかもしれません。それなのに前哨戦では1回も勝てないし、何も言い返せないと思っていたが、どんな今があっても希望に変えられるクソポジティブなのが、1番の強みだと思えたのです。だから私が小波からベルトを獲って、HATE軍1強のスターダムを変えます」と意気込む。

対する王者は「欠場に追い込まれて、このベルトが巻きたくなった。気持ち悪い。そんなことよりきょうは皆さんに見せたいものがあって」と入場の時に手にした袋から額に飾った写真を取り出す。「これがこの半年間で集めたコレクションの数々です」と防衛時に獲った挑戦者の顔たくだった。「羽南、お前は特別に少し豪華なフレームを用意してやった。バカみたいなドレス着てるから、ほかのヤツらよりちょっと豪華なフレーム用意したから喜べよ」と笑いを浮かべながら挑発。「このベルト欲しいの？全然伝わったこないんだけどその感情。お前が引っ張っていく。クソどうでもいいし、クソつまんなそうだ。お前はおとなしくこのフレームに入って、このコレクションに並んだ方がもっと面白いと思うぞ。私の夢はこのコレクションの数々でスターダムの日めくりカレンダーをつくること。お前のつまらない夢より私の夢の方がもっと面白い」と散々言い放つと羽南を倒し、白いスプレーで顔を白塗りにし、豪華なフレームを使い、あざ笑った。羽南にとってはシンデレラ・トーナメント優勝の時に続く屈辱となった。