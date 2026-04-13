女子プロレスのスターダムは12日、都内で26日の横浜アリーナで行われる「ALL STAR GRAND QUEENDOM2026」の公開会見を行った。

シングル戦が決まっているフワちゃんと安納サオリが登場。フワちゃんが安納に素直に「横浜アリーナでお願いします」と謝罪。安納は「えっ、どうした？気持ち悪いだけど。いつもみたいに安納サオリと呼んでくれていい」と不思議そうに返す。「きのうも見てたよ。よく頑張ったと言われた？リングで頑張るのは当たり前。で、フワちゃん改心なったんか？おしとやかになれといってない。調子に乗るなら戦いを通して調子のれと言ってんの。今のままじゃ、勝つ自信しかない。負ける心配がない。ハンデやろうか。私だけ2カウントルール？何でも飲んでやるよ」と挑発した。

これにフワちゃんは「そんなひきょうなことはしません。真剣に向き合って自分のポテンシャルで、本気に挑みたい。ハンデなんて絶対にいらない」と完全拒否かと思ったら、「安納サオリ、安納サオリ選手を攻略したい。本人からフワちゃんが安納サオリを倒すにはどうしたらいいのか、アドバイスしてもらうことはありますか」と無謀な提案。安納は意外にも「あんたに1つアドバイスやろうか」と耳打ち。「4月26日まで遊ぼうぜ、フワ」と会見を切り上げて引き揚げた。フワちゃんは「頑張ります」と言うだけだった。