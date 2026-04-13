◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）

巨人が今季２度目の０封負けで、ヤクルトにカード負け越しを喫した。今季初めて門脇を１番起用するなど打線を組み替えて臨んだが、ヤクルト先発・高梨に７回１死まで完全投球を続けられ、今季最少２安打と沈黙した。セ・リーグ各球団との対戦が一巡し、１４試合で１３通りの打順を組むなど、阿部慎之助監督（４７）は「新しい巨人」を作っている最中で７勝７敗、勝率５割のスタートとなった。１４日からは甲子園に乗り込んで首位・阪神との３連戦が始まる。開幕カードで負け越した借りを返し、勢いをつける。

最後の打者・ダルベックが見逃し三振に倒れると、東京Ｄにため息が充満した。完全試合の屈辱こそ免れたが、今季最少の２安打で２度目の完封負け。相手先発・高梨に快投を許し、阿部監督は「いい投球をされたし、流れを自分たちに持ってこられなかったですね」と語った。

今季初めて１番に門脇、２番に中山を置くなど打順を組み替えて臨んだ戦い。だが初回を８球で封じられると、Ｈランプがともらない時間が続いた。右腕には７回１死まで完全投球を許した。「細かなタイミングなどがうまく合わせ切れなかった。状態的にあまり良くない選手がいるのは間違いない」と橋上オフェンスチーフコーチは分析した。投手が代わった８回に１死一、二塁を迎えて代打陣を投入したが、得点には至らず。２連敗で、昨年８勝１敗だった東京Ｄでのヤクルト戦の負け越しは２４年６月以来だった。

セ・リーグ５球団とのカードが一巡し、７勝７敗で勝率５割。スタメンは開幕戦と開幕３戦目が同じのみで、この試合で１４試合中１３通り目だった。阿部監督が「レギュラーは決まってませんのでね。みんな競争と思ってね。結果を残せば使いますし、残さなかったら競争ですから。そういうつもりで毎日考えています」と言うように、若手が多い「新しい巨人」の中で形をつくっている段階だ。

開幕から７戦目まで１番・キャベッジ、２番・松本で、８戦目からは１番・浦田をメインに２番にはキャベッジや佐々木、松本も起用。１、２番は足を使うことを理想とする中で「監督の中でもまだ不動の１、２番は決めかねていますので、いろんな可能性を考えた上での（この日の）チョイス」と橋上コーチ。中軸は泉口が全試合３番、ダルベックが休養日を除き全試合４番、８人が座った５番はキャベッジの継続を指揮官が示唆している一方、可能性を探る打順はまだまだ多い現状だ。競争の中で、まだまだチームとしての伸びしろがそこにはある。

１４日からは甲子園で阪神３連戦。本拠地・東京Ｄで行われた開幕カードは１勝２敗で、敵地では昨季４勝８敗と苦杯をなめた地でもある。「次は甲子園なんでね。チャレンジしにいきますんで。バッチリ切り替えて頑張りたいなと思います」と阿部監督は前を向いた。昨季の王者であり、現在も首位の猛虎軍団相手にナインそれぞれが個人として、チームとして全力を尽くす。（田中 哲）