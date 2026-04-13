◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（１２日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

１３位からスタートした佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が４バーディー、ボギーなしの６８で回り、通算８アンダーで２位に入った。優勝した台湾の呉佳晏（ウー・チャイェン、２２）＝Ｈｏｎ Ｈａｉ Ｆｏｘｃｏｎｎ＝には２打及ばなかったが、先週、菅楓華（２０）＝ニトリ＝に明け渡した年間で争うメルセデスポイントランク首位の座を１週で取り戻した。呉は今季初優勝で通算２勝目。佐久間と並び、岩井明愛（２３）＝ホンダ＝も２位と健闘した。

昨季の年間女王、佐久間は１週間で“定位置”に戻った。第１日に４９位と出遅れたことが響き、今季、開幕戦のダイキンオーキッドレディスに続く２勝目は逃したが、２位まで追い上げた。

２年連続の女王に向けて、開幕からポイントランク首位を快走。前週、菅に抜かれたが、今季初めて予選落ちした菅を再逆転した。

「まだ先は長い。複数回優勝を目指します。メジャー制覇という大きな目標もあるので、また来週から頑張りたい」と佐久間は充実した表情で話した。

地元の埼玉県開催の今大会は思い入れが強い。２年前、最終日を首位タイで迎えた。６６の好スコアで回ったが、６５をマークした阿部未悠（ミネベアミツミ）に惜敗し、初優勝を逃した。２年前も今年も同じ２位だが、状況はまるで違う。「人生の中で一番、悔しい大会の一つなのでリベンジしたい、という思いがあります。また、来年、チャレンジしたい」。２年前は悔し涙を流したが、今は「女王」の風格が漂っている。（竹内 達朗）