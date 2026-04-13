◆パ・リーグ 日本ハム７―１１ソフトバンク（１２日・エスコンフィールド）

ソフトバンクの守護神・杉山一樹投手（２８）が１２日、左手の骨折のため長期離脱することになった。１１日の日本ハム戦（エスコン）後、自らの投球にいら立ち、ベンチを殴打して負傷していた。チームはクローザーが出場選手登録抹消の重苦しいムードの中、日本ハム戦に無傷の５連勝。３番手の上茶谷大河投手（２９）が３回無失点の好投で７３６日ぶり白星を挙げ、打戦も今季最多１７安打１１得点とつながった。

便利屋右腕がチームの危機を救った。最大のライバルの日本ハムに０２年以来２４年ぶりとなる開幕５連勝。小久保監督は「何と言っても上茶谷さまさまですね。使える投手が限られていた。本当によくやってくれた」と普段は目立たぬ役割のヒーローを絶賛した。

試合前にクローザーの杉山の離脱が発表され、さらにセットアッパーの松本裕も連投を避けるため登板させないことが決まっていた。実質、リリーフ陣が７人の中、先発の松本晴が３回途中でＫＯされた。乱打戦の様相を呈する中で試合を締めたのが、４回から３番手で登板した上茶谷だった。「とにかく打線にいい流れを持って行けるようにと。３イニングは行くかなと思っていました」と、ノルマの３回を２四球のみの無安打無失点。２４年１２月の現役ドラフトでＤｅＮＡから移籍後初、７３６日ぶりの白星をマークした。

昨季までのエース右腕・有原を２戦連続でＫＯした打線は、中盤以降もつながり、今季最多の１７安打１１得点。終盤のブルペンに不安を抱える中、日本ハムを突き放すことに成功した。アクシデントをものともしない強さで、リーグ１０勝一番乗りを果たした。（島尾 浩一郎）