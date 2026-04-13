◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日０―３阪神（１２日・バンテリン）

阪神が中日を完封で下し、今季最長の４連勝、初の同一カード３連勝を飾った。セ・リーグは５カードが終わって対戦が一巡し、昨季の王者が堂々の首位をキープ。スポーツ報知評論家の金村義明氏は、２リーグ分立後の最速だった昨年９月７日の優勝を上回る８月中の連覇達成を予告した。

阪神の戦い方を見ていると、セ・リーグのなかではレベルが違う。この日のスコアは３―０だったが、試合内容はもっと点差が開いているような印象だ。得点は５回だけだったが、中野、森下がともに初球攻撃を仕掛けて一気に３得点。上位打線が役割分担を心得ていているから、相手エースを攻略できる。まるで黄金期の西武をほうふつとさせるような攻撃陣だ。

当時のライオンズも秋山、清原、デストラーデのクリーンアップを中心とした顔ぶれが固まっていて、石毛、辻らも隙がなかった。日替わりで変わるポジションは１つか２つぐらい。その激戦区を若手が競うことで、相乗効果が生まれていたが、今の阪神も似たような状況になっている。

感心したのは、先発の高橋だ。１２３球で完封した投球はもちろんだが、３回の打席には胸を打たれた。最後は遊直に倒れたが、ファウルで６球粘って、相手の高橋宏に１１球を投げさせた。首位チームの主力投手が気迫あふれる姿勢を見せるのだから、他球団は太刀打ちできないだろう。これを中日の野手陣が何も思わないのか不思議だ。

２５年は交流戦で７連敗と負けが込んだが、球児監督は同じ失敗を繰り返さないだろう。他球団を見渡すと、池山新監督が率いるヤクルトが明るく元気に奮闘しているが、これも長丁場で続くとは考えにくく、そのうち壁にぶつかるはずだ。巨人、ＤｅＮＡ、広島も決め手に欠けるし、対抗馬が見当たらない。今年は昨年の９月７日を上回る８月中の優勝が現実味を帯びてくるのではないか。

◆西武黄金期のオーダー

１（二）辻発彦

２（右）平野謙

３（中）秋山幸二

４（一）清原和博

５（Ｄ）デストラーデ

６（三）石毛宏典

７（左）安部理

ＯＲ笘篠誠治

８（捕）伊東勤

９（遊）田辺徳雄

◆西武の黄金期 １９８２年〜９４年の１３年間で１１度のリーグ優勝と８度の日本一を達成。