◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―阪神（１２日・バンテリンドーム）

阪神の先発・高橋遥人投手（３０）が、バンテリンＤのマウンドに仁王立ちした。３―０の９回２死。村松の投ゴロを処理して試合を締めた。２４年９月３日（甲子園）以来の同姓・高橋宏との投げ合いを今回も制し、今季３登板目で早くも２度目の完封勝利。「本当に周りのみんなのおかげ。出来すぎっすけど、緊張感ある中いっぱい投げられてうれしい」と喜びに浸った。

初回から４回まで毎回走者を背負う苦しい展開。それでも、５回に仲間から３点の援護を受け「めちゃくちゃ楽になったっすね」と無双状態に入った。被安打５、今季初の２ケタ１０奪三振で中日戦は自身５連勝。「終盤にかけて先頭バッターを切ることができた。それが最後まで投げられた要因。自信になった」と１２３球の熱投を振り返った。

計５度目の手術となった２４年１１月の左手首プレート除去術。まだ前腕の筋力が完全に戻っていない中、左腕は「骨で投げる」という独自の感覚でリリースしている。「（手首が）伸びきったところで投げたら骨が使われるけど、曲がっていると筋力を使う。骨で支えた方が力も耐久力も強くなる」。前回登板から１４イニング連続無失点で防御率０・３８。広島・栗林を抜いてリーグトップに躍り出た。

チームは今季最長の４連勝で首位堅守。バンテリンＤ（旧ナゴヤＤ）での３連戦３連勝は９年ぶりだ。開幕から対戦カードが一回りし、１１勝４敗と強さを見せる昨季の王者。１４日からの巨人３連戦（甲子園）に向け、藤川監督は「一つずつですね」と手綱を締めた。（中野 雄太）