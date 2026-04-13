◆パ・リーグ 日本ハム７―１１ソフトバンク（１２日・エスコンフィールド）

ソフトバンクの守護神・杉山一樹投手（２８）が左手の骨折のため長期離脱することになった。１１日の日本ハム戦（エスコン）後、自らの投球にいら立ち、ベンチを殴打して負傷していた。チームはクローザーが出場選手登録抹消の重苦しいムードの中、日本ハム戦に無傷の５連勝。３番手の上茶谷大河投手（２９）が３回無失点の好投で７３６日ぶり白星を挙げ、打戦も今季最多１７安打１１得点とつながった。

守護神が長期離脱というまさかの事態が起きた。昨季、３１セーブでタイトルを獲得した杉山が１１日の試合後、自らの左手でベンチを殴打して骨折。この日、出場選手登録を抹消された。「防げなかったのは僕の責任でもあるかなと思います」と、小久保監督が険しい表情で話しを切り出した。

事件が起きたのは１１日の登板後だった。４点リードの９回にセーブがつかない場面での登板だったが、２安打１四球で１失点。今季は登板７試合で３試合に失点しており、防御率は９．００。ふがいない姿が続くことに、試合後のベンチでフラストレーションが爆発した。１１日に病院で診断を受け、この日の朝にチームを離れて福岡に帰った。

杉山はもともと熱くなりやすい面があり、指揮官も「（いら立っての行動は）今回初めてじゃないので。性格的にも予測できることではあったので。もちろんその前にも注意喚起していたんですけど。それでもやってしまう。理性で制御できない。自分の手を見て事の大きさに気付いたみたい」と説明。「信頼が崩れるのは一瞬。もう一回イチから作り直しですね」と、けがを癒やしての再起を願った。

昨季の勝利の方程式「樹木トリオ」は完全に崩壊した。藤井皓哉（２９）が２月に右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受けて今季は絶望。杉山も離脱が決まり、残る松本裕樹（２９）もＷＢＣから合流後、まだ本調子ではない。最強を誇っていたブルペン陣が、リーグ３連覇のアキレス腱となりそうだ。

◇降板後の殴打で骨折した主な投手

▼杉内俊哉（ダイエー） ２００４年６月１日のロッテ戦（福岡ドーム）で２回７失点ＫＯされた後、ベンチを殴って両手を骨折。正捕手の城島が「利き手はやめろ」と叫んだ。

▼スペンサー・パットン（ＤｅＮＡ） １９年８月３日の巨人戦（横浜）で８回から登板したが、１死も取れずに交代。降板後、一塁ベンチの冷蔵庫を左右の拳で殴り、右手小指を骨折。チームから罰金５００万円の処分を科された。

▼益田直也（ロッテ） 通算２５０セーブにあと「２」に迫る中、２５年８月１９日の楽天戦（ＺＯＺＯ）で２戦連続の救援失敗。降板直後に利き手の右手でベンチを殴打。さらにロッカールームで逆の左手でも殴打し、その左手を骨折した。

※所属、球場名は当時。