◆プロボクシング▽バンタム級（５３・５キロ以下）８回戦 中山慧大（ＫＯ ５回１分５７秒）ジェルウィン・アシロ（１２日、大阪・住吉区民センター）

東洋太平洋バンタム級１２位の中山慧大（けいた、２３）＝六島＝が、同級８位のジェルウィン・アシロ（２５）＝フィリピン＝に５回ＫＯ勝ちし、デビュー４連勝（４ＫＯ）とした。アシロは１２勝（５ＫＯ）２敗。

東洋大３年時に全日本選手権を制した中山のプロ４戦目。対するアシロは２４年１０月、ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦で那須川天心（帝拳）にＫＯされず判定負けした選手だ。しかし、中山は強かった。相手も右構え。序盤からボディーを効かせておいて５回、左フックを顔面にヒットさせて最初のダウンを奪う。カウント８で立ち上がった相手に、またも左フックを効かせてから右ストレートで倒し、１０カウントを聞かせた。「倒そうと思って練習して、予定通り倒せたのでよかった」と笑顔。歯科助手をしながら女手ひとつで育ててくれた母・廉子（ゆきこ）さんが試合会場で見守る中、快勝を届けた。

六島ジムの枝川孝会長は「天城越えならぬ天心超えや」と中山のＫＯ劇にご機嫌で、「早くタイトル戦をやらせたい」と期待。そのホープは「きょうはパンチをもらい過ぎた。まだまだ練習したことが試合で出せていない」と反省を忘れず、「年内にチャンピオンになりたい」と息巻いた。将来、名城信男、西田凌佑に続く六島ジム３人目の世界王者となる可能性を秘めている。