大阪・カンテレは１２日、「なにわ男子」の藤原丈一郎がＭＣを務めるオリックス・バファローズ徹底応援番組「藤原丈一郎の月刊！オリックスＬＯＶＥＲ」がスタートすると発表した。初回は１３日深夜０時１５分オンエアで、以降は月１回、毎月第１または第２月曜に放送。見逃し配信は放送翌日の午前１０時から、ＴＶｅｒ、カンテレドーガで１か月配信予定。

筋金入りのオリックスファンとして知られる藤原。スポーツ報知の紙面などにもオリ応援企画で度々登場しているが、いよいよ地上波の冠番組で“オリラバ”ぶりを発揮する。

第１回放送は、ＭＣに就任した藤原が、ナインに冠番組の報告をするべく、京セラドーム大阪を訪問。収録時は広島とのオープン戦の試合前で、藤原が番組特製プラカードを片手に待機していると、全体練習に紅林弘太郎内野手、杉本裕太郎外野手、宗佑磨内野手らが続々と姿を見せ始め「おめでとう！」「やっと来たな！」などと祝福の言葉をかけられた。ただ“なにふぁむ”（なにわ男子ファン）の安達了一内野守備走塁コーチからは「（新番組について）連絡なかったやん！」とツッコまれる場面も…。

番組では月替わりで様々なコーナーを予定。レギュラーコーナーに決まっているのは＜マイラバーなＭＪＰ！＞。藤原が独断と偏見で選んだＭＶＰならぬ“ＭＪＰ”（モースト・ジョーイチロウ・プレーヤー）に直撃インタビューする。初回に選んだＭＪＰ・太田椋内野手とのツーショットトークを展開。今季への意気込みを聞くほか、同じ球団で打撃投手を務める父・太田暁さんとのエピソードなどを深掘りしていく。締めくくりには藤原が太田への愛をこめたイラストも披露する。

もうひとつのコーナー＜オリックスファンを増やせ！教えて！丈一郎先生＞では「オリックスファンをもっと増やしたい！」という藤原が、後輩の関西ジュニアたちにオリックスの魅力や雑学を熱く解説する。まずは関西ジュニア・濱出顕斗と谷口尊星が登場。藤原が出題するオリックスにまつわるマニアックなクイズに挑戦する。１５歳の濱出、１３歳の谷口に３０歳の藤原が「かわいいなぁ！」と、親のような表情で見守るところも注目だ。

【藤原丈一郎インタビュー】

―いよいよ初の単独冠番組がスタートします。今の心境はいかがですか？

「まずは、僕の大好きな野球の番組を持てるというのが本当にうれしいですし、さらに子どもの頃からずっと応援していた推し球団のオリックス・バファローズの応援番組というのが、すごくうれしいことです。今回カンテレさんからオファーいただいた時も素直にうれしかったし、何より自分が今までやってきたことが番組という形になって、タイトルにも『藤原丈一郎』と名前が入った冠番組を持てるというのは、今年自分が３０歳になったというのもあって、最高のスタートを切れているなとつくづく感じました」

―カンテレでの番組レギュラーは「なにわからＡぇ！風吹かせます！」（２０１９年１１月〜２１年３月）以来、約５年ぶり。グループでのレギュラーと単独レギュラーでは感覚は違いますか？

「もう全く違いますね。もちろん『なにわＡぇ！』の時は、なにわ男子のメンバーとＡぇ！ ｇｒｏｕｐ、そこにますだおかだの岡田（圭右）さんがいて、いろいろな企画で楽しく番組をさせていただきました。この『オリックスＬＯＶＥＲ』に関しては、ＭＣの立ち位置が僕で、そこに欠かせない存在がオリックスの選手の皆さんです。選手の良さだったり、ファンの皆さんが球場では見られない裏側だったり、そういったところを見せるのが、この番組の良さだと思います。あとは、番組を通して“野球が大好きだ！”っていう僕の気持ちを、オリックスファンだけじゃなくて野球ファンの皆さんに届けることが大事だと思うので、そういう面ではやっぱり、『なにわＡぇ！』の時と比べると責任感をすごく感じますね」

―今回、選手の皆さんに番組スタートの報告もかねてインタビューをしていただきました。皆さんの反応はいかがでしたか？

「『エグい！』って言っていました（笑）。『ヤバい』じゃなくて『エグい！』らしいです。さらに『３０分番組です』って伝えたら『３０分も！？』ってみんな驚いてはって（笑）。そのリアクションがやっぱりうれしいですよね。シンプルに『あぁ、そうなんですね〜』とかじゃなく『え！マジっすか！』みたいな、僕と同じぐらい喜んでくださっているのがすごくうれしかったです。みんながこの『オリラバ（オリックスＬＯＶＥＲ）』を作り上げてくださるような雰囲気を、今回のインタビューですごく感じました。ここまで僕がオリックスを好きなことが選手にも届いているというのは、これまでいろんな番組でオリックスさんをピックアップしてくださって、そこに僕がオリックスファンとして出させてもらえたからこそですし、今回そのご縁があってこの番組が実現したので、引き続きバファローズのメディア露出を増やしていきたいなと思います！（一同笑）」

―ちなみに、なにわ男子のメンバーや、交流のある方には報告されましたか？

「報告しました！ 解禁された日の朝には、メンバーの大西流星からニュース記事のＵＲＬと、“おめでとう”って送られてきて、その数分後に（オリックスの元選手で現在は球団アンバサダーの）Ｔ―岡田さんからも、記事のＵＲＬと“おめでとう。僕も呼んでください”ってメッセージもらいました。すごいビジネスメールでしょ（笑）」

―ロケの時点では開幕前ですが、今回、太田椋選手をはじめ、選手の皆さんとお話されて感じたことや、２年目を迎えた岸田監督率いる今季のオリックスに期待したいポイントを教えていただけますか。

「まず選手の皆さんの表情を見ると、開幕直前というところで、もっとピリピリしてるかなと思いきや、皆さんリラックスされていて、それだけ準備をしっかりしてきたという証でもあると思いました。太田選手とも直接話してみると、本当に気さくに話してくださって、個人の成績もそうですが、何よりやっぱり“チームに貢献したい”という思いがすごく伝わりました。毎年言っていますが、本当にシーズン開幕が楽しみです。開幕戦はまず白星スタートを期待したいですが、たとえ負けたとしても、そこから勝ちを重ねるために戦い続けるっていうのが本当に大事なことなので、まずは一戦一戦、けがなく頑張っていただきたいというのが選手に対しての思いです。岸田監督は２年目ということで、もちろん去年の１年目でもクライマックスシリーズに進出して３位という結果だったんですけど、これに満足する人は誰もいなくて。ファンはもちろん、選手の皆さんも監督も、“リーグ３連覇”“日本一”になったあの瞬間をもう一度っていう思いがあると思います。僕やファンの皆さんは、プレーはできないですけど、応援することはできるので、ホームはもちろん、僕もできる限りビジター試合にも遠征して、しっかりと声援でたくさんの思いを届けたいなと思います。そして本当にビールかけがしたい！（笑）」

―最後に、視聴者の皆さんにメッセージをお願いします！

「今回、藤原丈一郎初の冠番組『オリックスＬＯＶＥＲ』略して『オリラバ』。たくさんの方に愛されるような番組にしていきたいので、皆さん野球を、そしてオリックスを愛してください。楽しみにしていてください！」